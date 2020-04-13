Обращение Елизаветы II и поздравление от Кейт Миддлтон и принца Уильяма: как королевская семья отпраздновала Пасху

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в жизнь огромного количества людей в мире. Так, вчерашняя католическая Пасха прошла совершенно в другом формате — верующие не посещали службу в церкви и не встречались с друзьями, а оставались на самоизоляции в тесном семейном кругу.

Точно так же Пасху отмечали и члены британской монархии. По этому случаю вчера к народу обратилась королева Елизавета II, которая сейчас вместе с мужем принцем Филиппом находится на самоизоляции в Винзорском замке.

Королева Елизавета II

В официальном аккаунте британской королевской семьи был опубликован короткий ролик, озвученный Елизаветой II. В нем она поздравляет свою нацию со светлым праздником и выражает надежду, что в скором времени вспышка опасного заболевания сойдет на нет:

В этом году Пасха для многих из нас будет совсем другой. Однако находясь на самоизоляции, мы обеспечиваем безопасность другим. Празднование Пасхи не отменено. На самом деле сейчас она нужна нам как никогда. Мы знаем, что коронавирус нас не победит.

С Пасхой своих соотечественников вчера поздравили и Кейт Миддлтон с принцем Уильямом — вместе со своими тремя детьми в период пандемии они изолировались в Кенсингтонском дворце. В официальном аккаунте супругов в инстаграме было опубликовано фото нарциссов, распустившихся на лужайке перед резиденцией герцогов Кембриджских.

Желаем всем вам безопасной и счастливой Пасхи,

— был подписан снимок.

Кстати, на карантине Кейт Миддлтон и принц Уильям придумывают для своих троих детей полезные увлечения. Все вместе они пекут торты, которые потом красиво украшают, а также сажают семена и занимаются садоводством.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

По материалам: www.spletnik.ru