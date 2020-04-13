Стас Михайлов переболел пневмонией: «У меня действительно был коронавирус»

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"

Стас Михайлов

Поклонники 50-летнего Стаса Михайлова заметили, что в последнее время он забросил свою страницу в инстаграме, которую прежде регулярно обновлял. Вернувшись в соцсеть после перерыва, он рассказал, что перенес двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусной инфекцией. В интервью Андрею Караулову певец рассказал, что тесты выявили причину болезни.

Михайлов лечился в клиническом госпитале «Лапино», откуда уже выписался, но продолжает оставаться в самоизоляции дома.

Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом!— сказал Михайлов.

Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"Стас Михайлов

Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"Надежда Бабкина и Стас Михайлов

Стас Михайлов переболел пневмонией: "У меня действительно был коронавирус"

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Детям — цветы: Анджелина Джоли на прогулке с дочерью Вивьен

Игорь Кнышевский

СМИ приписывают Софии Ротару роман с мужчиной, который младше неё на 33 года

Христина Качоровська

«Тебе далеко до Кардашьян»: Каменских оголилась перед зеркалом и нарвалась на критику (ФОТО)

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий