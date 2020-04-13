Стас Михайлов переболел пневмонией: «У меня действительно был коронавирус»

Стас Михайлов

Поклонники 50-летнего Стаса Михайлова заметили, что в последнее время он забросил свою страницу в инстаграме, которую прежде регулярно обновлял. Вернувшись в соцсеть после перерыва, он рассказал, что перенес двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусной инфекцией. В интервью Андрею Караулову певец рассказал, что тесты выявили причину болезни.

Михайлов лечился в клиническом госпитале «Лапино», откуда уже выписался, но продолжает оставаться в самоизоляции дома.

Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а еще и о тех, кто рядом!— сказал Михайлов.

Стас Михайлов

Надежда Бабкина и Стас Михайлов

По материалам: www.spletnik.ru