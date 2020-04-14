Лера Кудрявцева призналась, что потеряла ребенка

Лера Кудрявцева

Вчера 48-летняя Лера Кудрявцева и 44-летняя Тина Канделаки провели совместный прямой эфир в инстаграме. В ходе разговора Лера рассказала своей собеседнице, что вскоре после рождения дочери Маши опять забеременела, но потеряла ребенка.

Раньше я была как кошка. Я беременела много раз — беременела и после Жана (первый ребенок Кудрявцевой. — Прим. ред.), и даже после Машки. Я не шучу. После рождения дочери через четыре месяца у меня была задержка, что-то тянуло в спине, и я пошла к гинекологу. Меня мой врач проверила и заявила: «Беременность, два месяца». Ну мы пообщались с Игорем и решили: как получится. Но я не смогла выносить, не сложилось,

— рассказала Кудрявцева.

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева с дочерью Машей

Вместе со своим 32-летним мужем хоккеистом Игорем Макаровым Кудрявцева воспитывает полуторагодовалую дочь Машу, которую, по ее признанию, она «вымолила».

Я Машу вымолила. У меня такое ощущение, как будто Бог меня слышит. Если я очень сильно чего-то хочу — он мне дает. Не легко, но дает. Я думала еще, но насчет суррогатной матери — не знаю, это сложный вопрос. Я когда делала ЭКО, через такой ад прошла. У меня был очень тяжелый путь. Я и березкой стояла, и уколы в живот вкалывали. Я очень сильно боялась,

— призналась телеведущая.

За Игоря Макарова Лера Кудрявцева вышла замуж почти семь лет назад. Как она сказала Канделаки, он «смог взять ее наглостью».

Это такой человек, общаясь с которым, чувствуешь — вот он, твой человек,

— говорит она о муже.

Макаров — третий супруг Кудрявцевой. Сына Жана она родила от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в 1990 году. Ее вторым мужем был бизнесмен Матвей Морозов.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

По материалам: www.spletnik.ru