Мария Кожевникова встала на сторону Агаты Муцениеце в скандале с Павлом Прилучным: «Я бы поступила так же, как она!»

Мария Кожевникова и Агаты Муцениеце

Кажется, расстаться по-хорошему у 31-летней Агаты Муцениеце и 32-летнего Павла Прилучного вряд ли получится. После того как актриса рассказала, что супруг, напившись, грозился выгнать ее из дома вместе с их детьми, а также применял физическую силу, на Прилучного посыпались потоки негатива от пользователей сети. Впрочем, досталось и самой Агате, которую осудили за то, что она предала эту историю огласке (видеопризнание Муцениеце сделала в инстаграме своей мамы). Вступиться за актрису поспешила 35-летняя Мария Кожевникова, которая рассказала, как подруга помогла ей в благотворительной деятельности и «протянула руку помощи без раздумий». Сейчас, по мнению Кожевниковой, в том же самом нуждается сама Агата.

Агаточка переживает непростое время и думаю каждое доброе слово ей будет очень приятно! Я не согласовывала этот пост с ней и думаю она меня не убьет за это. Я просто прочитала столько неадекватного в ее сторону, что даже мне стало обидно! Агата очень жизнерадостная, отзывчивая, добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе встречались в том году на отдыхе, классно провели время с нашими семьями! Всякое бывает и очень надеюсь, что мудрости хватит и Агате, и Павлу. Ведь самое главное, чтобы у детей были классные родители, а это и мама и папа! Агаточка, мы с тобой (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— написала Мария.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Публикация Кожевниковой, разумеется, вызвала большой резонанс у тех, кто активно следит за конфликтом между Агатой и Павлом. Так, некоторые встали на сторону Прилучного и отметили, что Муцениеце поливает его грязью. Кожевникова, которая, к слову, написала, что хорошо относится к актеру, и даже назвала его «классным парнем», отметила, что на месте Агаты она бы поступила так же, как она.

Отреагировала на пост Марии и сама Агата, которая поблагодарила ее за поддержку.

Спасибо тебе огромное! Любая поддержка вдохновляет и окрыляет! Я рада, что все идет хорошо,

— написала она.

Напомним, что о решении развестись после восьми лет брака Муцениеце и Прилучный сообщили в феврале. Как рассказала актриса в интервью YouTube-каналу Peopletalk, отношения между ними стали портиться в последнее время. Все это негативно сказывалось не только на них, но и на их детях (супруги воспитывают семилетнего Тимофея и четырехлетнюю Мию). Ситуацию не спас даже семейный психолог, за помощью к которому обращалась Агата.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми

Сейчас пара продолжает жить вместе, так как из-за коронавируса они не могут оформить развод. По словам Агаты, на самоизоляции Прилучный ушел на несколько дней в запой, что и привело к их конфликту. Через несколько дней она снова вышла на связь с поклонниками и заявила, что она с детьми в порядке, а также призналась, что осознала свои ошибки.

Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех,— заявила она.

По материалам: www.spletnik.ru