Сиара и Рассел Уилсон рассекретили пол своего третьего ребенка

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Сиара и Рассел Уилсон рассекретили пол своего третьего ребенка

Рассел Уилсон и Сиара

34-летняя Сиара поделилась в соцсети семейным видео, объявив о том, что уже знает пол своего третьего ребенка, который родится совсем скоро. Вместе с мужем, 31-летним Расселом Уилсоном, она запечатлела торжественный момент, когда ее старшие дети узнали о том, что у них появится брат.Это мальчик!— воскликнула певица.

 

Видео из инстаграма Сиары

Двухлетняя Сиенна и пятилетний Фьючер растерялись от взрыва хлопушек, но были рады вылетевшим синим конфетти, означавшим, что в семье ожидают мальчика.

Третья беременность Сиары проходит в неспокойное время, когда мир будоражат новости о коронавирусе. В интервью певица с сожалением констатировала, что в сложившихся условиях мужу не позволяют находиться рядом с ней во время УЗИ.

Сиара и Рассел Уилсон рассекретили пол своего третьего ребенкаРассел Уилсон и Сиара

Два года назад она рассказывала в интервью, как материнство изменило ее, что привнесло в ее жизнь.

Когда у тебя двое детей, у тебя вдвое больше любви. С Рассом, Фьючером и Сиенной у меня просто изобилие этого прекрасного чувства. Так что все просто хорошо. Оставаясь артисткой или занимаясь бизнесом, ты в некоторые дни, например, в День матери, откладываешь все дела и возвращаешься к нормальной, неспешной жизни,— сказала Сиара.

Сиара и Рассел Уилсон рассекретили пол своего третьего ребенка

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Итоги года — 2018: российские звезды, ставшие родителями

Игорь Кнышевский

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мюзикл в Лондоне

Игорь Кнышевский

Сестры Кардашьян, Мелани Гриффит и другие на вечеринке по случаю запуска бьюти-линии Виктории Бекхэм

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий