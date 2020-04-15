Коллапс в метро и пробки на дорогах: в Москве начал действовать режим цифровых пропусков

С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начал действовать режим цифровых пропусков — теперь для поездки на работу, к врачу или для личных целей потребуется специальный qr-код, который нужно будет предъявить сотрудникам правоохранительных органов в случае проверки. В противном случае жители столицы и области, которые не оформят эти пропуска, будут оштрафованы на пять тысяч рублей.

Однако, введя новые меры, которые, как предполагается, должны помочь в борьбе с распространением коронавируса, столичные власти, кажется, сами до конца не разобрались, как эта система будет работать. Так, сегодня утром на въезде в Москву образовались огромные пробки, а на входе в метро случилось настоящее столпотворение, так как полицейские проверяли у граждан (при этом многие из них были без масок) наличие пропусков. Как отметили пользователи сети, которые публиковали в соцсетях кадры с места событий, ни о каком социальном дистанцировании речи и быть не может.

Кто еще не заболел, точно заболеет,

— пишут они.

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD

— Fredegonda (@Fredegonda1) April 15, 2020

Метро . 7 утра , 15.04. Разве такая пропускная система эффективна , когда она допускает такое скопление людей? @navalny @SobolLubov #COVID2019 #StayHome #пропуска pic.twitter.com/RD3aQJWYvO

— Alexander S (@thesyatkin) April 15, 2020

Проблема в том что все эти указы и законы выдумывают люди которые не ездят в Метро каждый день, и не понимают как это все будет в реальной жизни работать. На бумаге красивоГлавное приложение шлёпнуть, рабочую группу организовать, Селектор, карандашиком по папочке постучать pic.twitter.com/tVr5vnc05Q

— Aivar Krumins (@kartapuza) April 15, 2020

По делам еду с утра в метро, а там….Зомби Апокалипсис!!Сегодня полиция начала проверять qr-коды на входе в метро. Люди на станциях расположенных в спальных районах стоят по 40 минут. Без проверки в метро не зайтиНа автобус не проверяют. Пока не проверяют… pic.twitter.com/csvaTcOpJ9

— Gosha Tarasevich (@Gosha1302) April 15, 2020

Ничего необычного, всего-то ввели пропускной режим, и московская подземка резко встала. Такое бывает, если столичные власти через жопу подходят к своей задаче. Отсчитываем с сегодняшнего дня инкубационный период и смотрим, сколько ещё заразится в Москве. Время пошло! pic.twitter.com/2Dq7CEiBH1

— Василий Недопекин (@vasyannedopekin) April 15, 2020

Такого скопления людей в метро и на дорогах не было за последнее две недели. Но теперь идиоты решили ввести пропуска. pic.twitter.com/sr6nl0OKfp

— Sergey Zhivaykin (@serjzhivaykin) April 15, 2020

15.04.это въезд в Москву!Сегодня мои говорили что в метро был тоже ад,облава и шмон многие не приехали просто опоздали из-за этого кошмара при том что у моих у всех есть qr коды!Как мои поедут назад из Голохвастова я не знаюpic.twitter.com/bsBJNrbbYZ

— Андрей Юрич (@uprav_dom) April 15, 2020

Пробка на въезд в Москву. С сохранением заработной платы. pic.twitter.com/JlAiAEnfxH

— std::slavik (@std_slavik) April 15, 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал сложившуюся ситуацию и пообещал усовершенствовать систему проверки пропусков.

Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично. Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать,

— сказал он.

По материалам: www.spletnik.ru