Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: «Именно я научила его целоваться!»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: "Именно я научила его целоваться!"

Элизабет Макговерн/Брэд Питт

На днях в одном из выпусков YouTube-шоу Келли Кларксон The Kelly Clarkson Show 58-летняя актриса Элизабет Макговерн поделилась забавной историей о совместной работе с Брэдом Питтом. Звезда сериала «Аббатство Даунтон» вспомнила, как в далеком 1994 году она снималась вместе с Брэдом в комедийной мелодраме «Услуга», — по сюжету картины герой Питта был экранным бойфрендом персонажа Макговерн.

Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: "Именно я научила его целоваться!"Элизабет Макговерн

Элизабет призналась, что именно она стала тем человеком, который научил Брэда хорошо целоваться. Звезда рассказала, что изначально Питт делал это крайне неумело, из-за чего им пришлось долго практиковаться:

Это была моя работа, ведь мы были на съемочной площадке. К слову, есть худшие способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась! Но да, он много раз ударил меня зубами. Я сделала его таким, какой он есть. Он все узнал от меня!

Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: "Именно я научила его целоваться!"Элизабет Макговерн и Брэд Питт в фильме «Услуга»

Напомним, что ранее другая актриса, Кирстен Данст, призналась, что ей не понравилось целоваться с Брэдом Питтом в кадре. Это произошло на съемках фильма «Интервью с вампиром» в том же 1994 году (тогда же на экраны вышел фильм «Услуга»). На момент съемок Брэду было 30 лет, а Кирстен всего 11:

Да, это было грубо! Я продолжаю стоять на своем! Было бы странно, если бы 11-летний ребенок сказал: «Это было здорово». Вы бы сразу подумали: «С ней что-то не так».

Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: "Именно я научила его целоваться!"Брэд Питт в фильме «Услуга»

Недавно о совместной работе с Брэдом Питтом над картиной «Однажды в Голливуде» поведал Квентин Тарантино. Режиссер сказал, что 56-летний Питт все прекрасно знает о своей сексуальной привлекательности и умело ей пользуется на съемках.

Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: "Именно я научила его целоваться!"Брэд Питт

По материалам: www.spletnik.ru


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