Элизабет Макговерн о работе с Брэдом Питтом: «Именно я научила его целоваться!»

Элизабет Макговерн/Брэд Питт

На днях в одном из выпусков YouTube-шоу Келли Кларксон The Kelly Clarkson Show 58-летняя актриса Элизабет Макговерн поделилась забавной историей о совместной работе с Брэдом Питтом. Звезда сериала «Аббатство Даунтон» вспомнила, как в далеком 1994 году она снималась вместе с Брэдом в комедийной мелодраме «Услуга», — по сюжету картины герой Питта был экранным бойфрендом персонажа Макговерн.

Элизабет Макговерн

Элизабет призналась, что именно она стала тем человеком, который научил Брэда хорошо целоваться. Звезда рассказала, что изначально Питт делал это крайне неумело, из-за чего им пришлось долго практиковаться:

Это была моя работа, ведь мы были на съемочной площадке. К слову, есть худшие способы зарабатывать на жизнь, поэтому я не жаловалась! Но да, он много раз ударил меня зубами. Я сделала его таким, какой он есть. Он все узнал от меня!

Элизабет Макговерн и Брэд Питт в фильме «Услуга»

Напомним, что ранее другая актриса, Кирстен Данст, призналась, что ей не понравилось целоваться с Брэдом Питтом в кадре. Это произошло на съемках фильма «Интервью с вампиром» в том же 1994 году (тогда же на экраны вышел фильм «Услуга»). На момент съемок Брэду было 30 лет, а Кирстен всего 11:

Да, это было грубо! Я продолжаю стоять на своем! Было бы странно, если бы 11-летний ребенок сказал: «Это было здорово». Вы бы сразу подумали: «С ней что-то не так».

Брэд Питт в фильме «Услуга»

Недавно о совместной работе с Брэдом Питтом над картиной «Однажды в Голливуде» поведал Квентин Тарантино. Режиссер сказал, что 56-летний Питт все прекрасно знает о своей сексуальной привлекательности и умело ей пользуется на съемках.

Брэд Питт

По материалам: www.spletnik.ru