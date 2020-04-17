Кейт Миддлтон и принц Уильям дали интервью BBC: «Очень важно оставаться на связи»

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сегодня утром 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям стали гостями утреннего шоу BBC Breakfast on Friday, в котором поучаствовали по видеосвязи. Главной темой разговора, конечно, стала пандемия коронавируса, которая захлестнула весь мир. Герцоги поблагодарили медперсонал и добровольцев, которые работают на передовой, а также поговорили о проблемах психического здоровья.

Я думаю, что очень важно оставаться на связи, сохранять позитивный настрой и иметь возможность поговорить с друзьями и семьей, а также прислушиваться к некоторым советам, как справиться со странными чувствами и сложными обстоятельствами, в которых мы находимся,

— сказал принц Уильям.

Кейт Миддлтон поделилась своими мыслями, как пандемия в корне изменит ценность и важность некоторых вещей.

На передний план в последние несколько недель вышло то, как работает Национальная служба здравоохранения и все те, кто трудится на передовой. Они проделывают поразительную работу. Я думаю, что это кардинально изменит наше отношение к «работникам передовой». Это один из главных положительных моментов, которые можно извлечь из подобной ситуации. Они делают невероятную работу, и теперь все мы как нация действительно сможем увидеть, как тяжела и жизненно важна их работа,

— сказала герцогиня.

Несмотря на то что супруги сейчас находятся в самоизоляции вместе со своими детьми в поместье Анмер-Холл в Норфолке, они продолжают работать и взаимодействовать с другими людьми. Однако, соблюдая меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, герцоги контактируют с различными организациями и принимают участие в мероприятиях по видеосвязи. Так, на прошлой неделе они пообщались с учениками и персоналом школы Casterton Primary Academy, которая продолжает работать во время пандемии для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно и сидеть дома. А в начале этого месяца они пообщались с медработниками, в том числе с коллегами одного из первых врачей, умерших от коронавируса.

По материалам: www.spletnik.ru