Меган Маркл провела онлайн-встречу с женщинами из благотворительного сообщества в Лондоне

Меган Маркл

На днях 38-летняя Меган Маркл пообщалась в видеочате с представительницами благотворительной организации Hubb Community Kitchen. Герцогиня вышла на связь с активистками из Лос-Анджелеса, в то время как они передавали ей привет из Лондона.

Меган поблагодарила всех участниц сообщества за то, что в этот непростой период пандемии они оказывают помощь всем нуждающимся в этом британцам — женщины из организации Hubb Community Kitchen готовят на своей общественной кухне от 250 до 300 блюд в день, которыми кормят пожилых и обездоленных людей.

Меган Маркл с участницами сообщества Hubb Community Kitchen

Сообщество Hubb Community Kitchen всегда заботилось и отдавало все нуждающимся — сначала они поддерживали только жертв пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр, а теперь помогают всей Англии. Я очень горжусь женщинами из организации и их действиями доброй воли, которые они совершают именно сейчас, когда это действительно крайне необходимо,

— сказала Меган во время видеоконференции.

Напомним, что организация Hubb Community Kitchen стала одной из первых, которую Меган начала патронировать после своего замужества. Маркл часто посещала общественную кухню и вместе с представительницами движения готовила обеды для нуждающихся. Вместе с женщинами из Hubb Community Kitchen Меган в 2018 году даже выпустила книгу с рецептами восточной кухни под названием «Вместе».

Напомним, что на днях Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Лос-Анджелес и отречения от королевских обязанностей были замечены на публике. Супруги помогли благотворительному фонду: пару часов они поработали доставщиками еды и лично развезли несколько заказов по адресам в районе Западного Голливуда.

Меган Маркл с участницами сообщества Hubb Community Kitchen

По материалам: www.spletnik.ru