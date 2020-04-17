Онлайн-вечеринка, архивные фото и поздравления родных: как Виктория Бекхэм празднует 46-летие

Виктория Бекхэм

Сегодня Виктория Бекхэм празднует свое 46-летие — на самоизоляции вместе с 44-летним мужем Дэвидом Бекхэмом и детьми. Все вместе они пережидают пандемию коронавируса в своем поместье Котсуолдс в Великобритании. С ними нет только старшего сына Бруклина, который самоизолировался со своей девушкой Николой Пельц в США (именно там его и застала пандемия).

Буквально час назад Вики опубликовала в инстаграме видеоролик, смонтированный из ее детских фотографий. В подписи к нему дизайнер призналась, что это самый странный день рождения в ее жизни, а также рассказала, как собирается его отметить:

Сегодня мой день рождения. Возможно, самый необычный в моей жизни. Но я так рада быть в безопасности со своей семьей. К сожалению, сегодня с нами нет Бруклина. Я знаю, что сегодня вечером мы все с вами будем танцевать под музыку из моего плейлиста! Целую!

Вчера Вики анонсировала онлайн-вечеринку по случаю ее дня рождения. Бекхэм собирается провести прямой эфир в инстаграме сегодня вечером, во время которого вместе с друзьями и поклонниками будет танцевать под любимые песни из ее плейлиста.

Звезда также попросила не дарить ей в этом году подарки — вместо этого она хочет, чтобы ее друзья пожертвовали средства в благотворительную организацию The Children’s Society, которая помогает детям с уязвимой психикой.

Виктория Бекхэм

Супруг Дэвид Бекхэм уже поздравил именинницу в инстаграме. Он опубликовал серию фотографий жены, сделанных в разные годы жизни, а в посте признался ей в любви:

С днем рождения, наша мама! Мы очень тебя любим и надеемся, что этот день будет для тебя по-настоящему волшебным.

К поздравлениям отца присоединились сыновья Ромео и Круз. В своих аккаунтах они опубликовали снимки со звездной мамой и оставили для нее трогательные пожелания.

С днем рождения, мама! Я очень сильно тебя люблю! Замечательного дня,

— написал Ромео.

Виктория Бекхэм с сыном Ромео

Мама, с днем рождения! Люблю,

— добавил Круз.

По материалам: www.spletnik.ru