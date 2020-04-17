Райан Рейнольдс записал забавное видео вместе с матерью Блейк Лайвли: «На карантине в доме тещи»

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Чувство юмора 43-летнего Райана Рейнольдса часто помогает ему привлечь внимание к новым кинопроектам и своей семье, а теперь оно еще и заставляет широкую аудиторию его фолловеров в инстаграме обращать внимание на борьбу с коронавирусом. Сегодня актер поделился видеороликом, записанным в поддержку благотворительной организации, помогающей медицинским работникам. Забегая вперед, сразу скажем, что в записи Райана приняла участие его теща.

Рейнольдс попросил своих поклонников приобрести футболки с названием благотворительного фонда Conquer COVID-19, чтобы внести небольшой вклад в борьбу с пандемией.

Райан Рейнольдс в кадре из видео

Мы просим каждого канадца купить эту футболку. Она настолько невзрачна, что делает его владельца практически невидимым. Например, я нахожусь на карантине у своей тещи, и она уже несколько дней ищет меня. Все средства от продажи этой ужасной футболки пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, которые сейчас наиболее уязвимы. Знаю, что это не самая захватывающая перспектива, но чем быстрее мы защитим этих парней, тем быстрее они вернут нас к привычной скучной жизни,— сказал Райан.

Маме его 32-летней жены Блейк Лайвли досталась эпизодическая роль в этой социальной рекламе зятя. Теща актера прервала его финальную реплику в видео.Райан, ты здесь, дорогой? Готова поклясться, что слышала его голос,— прокричала она за кадром.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Райан Рейнольдс

По материалам: www.spletnik.ru