Саша Савельева поздравила мужа с десятой годовщиной свадьбы и поделилась видео из семейного архива

Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов отмечают сегодня десятую годовщину брака — 17 апреля 2010 года они сыграли свадьбу в усадьбе Царицыно, в Екатерининском зале Оперного дома. Солистка группы «Фабрика» вспомнила в инстаграме, как это было. Она поделилась архивным видео с собственной свадьбы и рассказала, что недавно услышала комплимент от сверкови.10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа… А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала Савельева.

Роман пары развивался стремительно – уже через несколько месяцев после его начала Кирилл сделал Саше предложение стать его женой. Прошлый год для супругов стал особенным: 27 марта у них родился сын Леон.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru