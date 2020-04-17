Звезда украинского сериала Федор Добронравов получил орден от Путина

Главное Культура
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы народов известного комедийного актера и звезду популярного украинского сериала «Сваты» Федора Добронравова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Главный "сват" Федор Добронравов.
Герой «Сватов» Федор Добронравов стал орденоносцем. Фото: glavred.info.

Текст указа можно прочесть на интернет-портале Государственной системы правовой информации Российской Федерации.

Вместе с Добронравовым наград удостоились также звезда фильма «Интердевочка» и сериала «Каменская» Елена Яковлева и актриса Светлана Рябова.

Ситуацию с награждением российский актер не комментирует, но ответил на вопрос, готов ли он участвовать в съемках продолжения «Сватов».

«Если «Сваты» станут хотя бы маленькой каплей того, что послужит примирению наших народов, то я буду счастлив. Но пока у меня нет никакой конкретной информации: будут ли съемки, как и когда», — сказал Добронравов.

Ранее сообщалось о том, что НАТО поймало Путина на лжи и предупредило о последствиях.


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