Беременная Кэти Перри и Орландо Блум в масках и перчатках на шопинге в Лос-Анджелесе

Кэти Перри и Орландо Блум

Коронавирус поставил всех людей во всем мире в равные условия: теперь и для мировых знаменитостей едва ли не единственной возможностью выйти в свет стал продуктовый шопинг. Несмотря на то что в некоторых странах, например в США, нет запрета на прогулки, многие все же предпочитают оставаться дома и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости.

Для 35-летней Кэти Перри, которая готовится впервые стать мамой, свежий воздух и физическая активность сейчас, конечно, особенно важны, поэтому в супермаркет она со своим 43-летним женихом Орландо Блумом предпочитает ездить самостоятельно. Вот и на выходных пара отправилась в один из магазинов Лос-Анджелеса, чтобы закупиться всем необходимым.

Орландо Блум и Кэти Перри

К рекомендациям врачей и правительства Орландо и Кэти относятся со всей серьезностью — на них были надеты перчатки и медицинские маски. Судя по тележкам, к шопингу влюбленные подошли более чем основательно: они приобрели маленький переносной холодильник, плетеные корзины для хранения вещей и настольные игры — видимо, чтобы скрашивать свой досуг на карантине.

Сейчас влюбленные заняты подготовкой к рождению своего первого общего ребенка (у Блума уже есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены Миранды Керр), который появится на свет летом. Как недавно стало известно, у пары родится дочь. И эта новость для них обоих стала большой радостью.

Они оба очень рады, что у них будет ребенок. И оба в восторге от того, что это девочка. Они счастливы, что сейчас могут сфокусироваться на таком удивительном и позитивном событии. Для них обоих это очень хороший способ отвлечь свое внимание,— поделился инсайдер.

По материалам: www.spletnik.ru