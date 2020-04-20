Кэти Холмс отпраздновала 14-летие своей дочери Сури Круз

Сури Круз/ Кэти Холмс

Единственной дочери 41-летней Кэти Холмс и 57-летнего Тома Круза исполнилось 14 лет! Юная Сури хоть и не смогла, как в прошлом году, сводить подруг на ужин в ресторан, но без праздника не осталась. Ее мама поделилась с фолловерами в инстаграме кадрами с домашней вечеринки в честь дочери.

Власти Нью-Йорка, где Сури Круз живет с мамой, призывают граждан к самоизоляции из-за распространения коронавируса, поэтому выход из дома по случаю праздника, похоже, пришлось отложить до лучших времен. Однако никто не помешал дочери актрисы надеть корону из роз дома и накрыть праздничный стол.

Сури КрузС днем рождения, милая! Я так счастлива быть твоей мамой. Пусть этот год будет самым невероятным!— подписала Кэти праздничные снимки в соцсети.

Фото из Instagram Кэти Холмс

Намека на присутствие отца Сури на домашней вечеринке не было в постах Холмс. Том Круз, как пишет пресса и сообщают инсайдеры, не общается с дочерью и бывшей женой из-за того, что они не разделяют его увлечение сайентологией.

Кэти Холмс и Сури Круз

По материалам: www.spletnik.ru