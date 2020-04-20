Настя Ивлеева и Юрий Дудь пожертвовали деньги благотворительным фондам в связи с пандемией

Настя Ивлеева и Юрий Дудь

Звезды продолжают активно помогать тем, кто столкнулся с трудностями в связи с пандемией. Так, Рианна пожертвовала 2,1 миллиона долларов в фонд Mayor’s Fund for Los Angeles, Анджелина Джоли и Кайли Дженнер перевели на борьбу с коронавирусом по миллиону долларов, а Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили 25 миллионов долларов на ускорение разработки методов лечения COVID-19.

К благой инициативе подключились и российские знаменитости. Настя Ивлеева на днях пожертвовала 1,5 миллиона рублей службе «Каритас», оказывающей поддержку малоимущим и тяжелобольным людям, и фонду «Аистенок», который помогает семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Также часть средств была переведена профсоюзу «Альянс врачей», который обеспечивает средствами защиты медработников, трудящихся в регионах.

В сложившейся ситуации мне в первую очередь хотелось поддержать людей, которым и так было непросто. Это малоимущие семьи, пожилые люди, лежачие больные и, конечно же, врачи, на плечи которых упала тяжелая ноша, — сказала телеведущая изданию «Такие дела», информационному порталу благотворительного фонда «Нужна помощь».

Также блогер планирует запустить проект поддержки малого и среднего бизнеса.

Юрий Дудь, в свою очередь, сделал пожертвование в поддержку фонда «Живой», которое позволило закупить все необходимые средства защиты (перчатки, медицинские маски, комбинезоны и бахилы) для врачей Павловской больницы (это медучреждение перевели на работу с пациентами с коронавирусом). Сумму перевода сотрудники фонда по просьбе журналиста разглашать не стали.

Если вы тоже хотите помочь врачам, это можно сделать здесь.

По материалам: www.spletnik.ru