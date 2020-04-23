Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-Хиллз

Культура
Игорь Кнышевский0
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Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-Хиллз

Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Сын 52-летнего Джейсона Стэтхема и 33-летней Рози Хантингтон-Уайтли осваивает новый транспорт — миниатюрный мотоцикл, хотя несколько месяцев назад предпочитал четырехколесные прогулочные каталки. Родители мальчика нарушили режим самоизоляции, решив выйти за пределы своего дома в Беверли-Хиллз.

Рози села на велосипед и со стороны наблюдала за сыном, которого папа посадил на миниатюрный байк впереди себя. Отметим, что через два месяца сыну знаменитой пары исполнится три года.

Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-ХиллзДжейсон Стэтхем с сыном Джеком

Во время самоизоляции семья отметила день рождения мамы – 18 апреля Рози принимала поздравления. Свою 20-летнюю разницу в возрасте с женихом ей приходилось комментировать не раз.

Возраст никогда не был для нас проблемой, это лишь цифра,— говорила модель.

Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-ХиллзДжейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли

Британская пара постоянно живет в США и гордится тем, что это не мешает их сыну Джеку приобретать правильный английский акцент.

Нам повезло, что мы можем много времени проводить всей семьей,— признавалась Рози.

Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-Хиллз

Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-Хиллз

По материалам: www.spletnik.ru


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