Джейсон Стэтхем учит двухлетнего сына Джека кататься на мотоцикле в Беверли-Хиллз

Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Сын 52-летнего Джейсона Стэтхема и 33-летней Рози Хантингтон-Уайтли осваивает новый транспорт — миниатюрный мотоцикл, хотя несколько месяцев назад предпочитал четырехколесные прогулочные каталки. Родители мальчика нарушили режим самоизоляции, решив выйти за пределы своего дома в Беверли-Хиллз.

Рози села на велосипед и со стороны наблюдала за сыном, которого папа посадил на миниатюрный байк впереди себя. Отметим, что через два месяца сыну знаменитой пары исполнится три года.

Джейсон Стэтхем с сыном Джеком

Во время самоизоляции семья отметила день рождения мамы – 18 апреля Рози принимала поздравления. Свою 20-летнюю разницу в возрасте с женихом ей приходилось комментировать не раз.

Возраст никогда не был для нас проблемой, это лишь цифра,— говорила модель.

Джейсон Стэтхем и Рози Хантингтон-Уайтли

Британская пара постоянно живет в США и гордится тем, что это не мешает их сыну Джеку приобретать правильный английский акцент.

Нам повезло, что мы можем много времени проводить всей семьей,— признавалась Рози.

По материалам: www.spletnik.ru