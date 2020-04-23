Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в честь его дня рождения

Принц Луи

Сегодня, 23 апреля, принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года. Его родители, 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, не стали нарушать праздничную традицию и опубликовали в соцсети новые портреты своего младшего сына. Снимки наследника сделала его мама, которая увлекается фотосъемкой.

Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения,

— написали они в своем инстаграме.

Принц Луи

Герцогиня Кембриджская фотографирует детей в особенно важные для них даты, и ее фотоработы нередко становятся официальными портретами младших членов королевской семьи. Своего сына Луи герцогиня Кэтрин запечатлела за уроком рисования, показав и испачканные в краске руки ребенка, и его рисунок.

По материалам: www.spletnik.ru