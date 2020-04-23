Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые праздничные фото принца Луи

Принц Луи

Сегодня, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года. По этому случаю в официальном инстаграме герцогов Кембриджских традиционно появились новые семейные фотографии.

Инстаграм против реальности. Спасибо за ваши прекрасные пожелания в честь второго дня рождения принца Луи. Мы очень рады поделиться сегодня, во второй день рождения принца Луи, новыми фотографиями, сделанными герцогиней в апреле этого года,

— написано в подписи к посту.

В этом году из-за пандемии коронавируса супруги отмечают праздник в тесном семейном кругу в поместье в Норфолке, где герцог и герцогиня вместе с детьми находятся на самоизоляции.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с принцем Луи

Недавно Кейт призналась, что одним из первых слов принца Луи стало слово Мэри, так как кухня их семьи основана на кулинарных книгах Мэри Берри.

Напомним, младший сын герцога и герцогини Кембриджских совершил свой первый официальный выход в свет в составе королевской семьи в июне 2019 года, когда все ее члены приняли участие в официальном праздновании дня рождения королевы Елизаветы II.

По материалам: www.spletnik.ru