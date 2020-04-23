Мелания Трамп впервые за долгое время появилась на публике и посадила дерево около Белого дома

Дональд и Мелания Трамп

Из-за пандемии коронавируса 49-летняя Мелания Трамп давно не появлялась на публике — по понятным причинам, все официальные мероприятия она отменила. Однако сегодня первая леди США вместе со своим 73-летним супругом Дональдом Трампом отметила Международный день Земли (в этом году его отмечают в 50-й раз). В честь этого президент США и его жена посадили клен на южной лужайке около Белого дома.

Это дерево олицетворяет преданность нашей страны сохранению природы и наше восхищение ее великолепием,

— заявили они.

Карен Пенс, Мелания и Дональд Трамп и Дональд ПенсНа публике Мелания Трамп появилась в оливковом плаще от Victoria Beckham и туфлях от Manolo Blahnik. Стоит отметить, что и два года назад она тоже сажала дерево около Белого дома в не совсем подходящем для этого наряде, за что ее высмеяли в сети.

Правда, на этот раз наряд Мелании отошел далеко на второй план — на этот раз супругов раскритиковали за то, что они не соблюдали правила социального дистанцирования и другие рекомендации по нераспространению вируса. Вместе с ними в церемонии посадки дерева также приняли участие вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен. Они не только находились в непосредственной близости к президенту и его супруге, но и вместе держались за лопату, при этом были не в перчатках.

Последний раз Мелания Трамп выходила в свет 10 марта, когда она вместе с мужем принимала участие в торжественной церемонии вручения Президентской медали Свободы. После этого она стала проявлять большую активность в социальных сетях, публикуя видеосоветы, как справиться с пандемией коронавируса. Напомним, что США по-прежнему лидируют по количеству заболевших COVID-19.

По материалам: www.spletnik.ru