«Одному ребенку психику ты уже сломал»: Елизавета Шевыркова о бывшем муже Марате Башарове

Марат Башаров с семьей

Судя по всему, скандалы в семье 46-летнего Марата Башарова и его теперь уже бывшей жены Елизаветы Шевырковой продолжаются. На днях актер, которого неоднократно обвиняли в домашнем насилии, опубликовал в микроблоге видео своей ссоры с экс-супругой, происходившей при их трехлетнем сыне Марселе. На кадрах они стоят возле гаража, Шевыркова уговаривает мальчика сесть к ней в машину, чтобы поехать домой. Вероятно, сын некоторое время гостил у отца.

Елизавету возмутило, что актер позволил себе выпить при ребенке. На земле рядом с гаражом лежат бутылки вина, которые Шевыркова выбросила во время ссоры.

Елизавета Шевыркова

Ты напился с ребенком. Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, хочешь и моему? Не дам! Падла. Я с полицией в следующий раз приеду,

— кричит Шевыркова.

В конце ролика видно, что Лиза не в силах совладать со своими эмоциями и поднимает руку на Марата. Поклонники актера так и не поняли, что побудило его опубликовать этот ролик.

Ранее Башаров признавался, что даже после развода продолжает питать теплые чувства к Лизе.

Я люблю ее, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, вместе отдыхаем, но я хочу вернуть ее, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит,

— рассказывал Марат.

Марсель Башаров

В эту субботу Башаров станет героем программы «Секрет на миллион», в эфире которой откровенно расскажет, как вместе с алкоголем в его жизнь пришли проблемы, и признается, за что так доставалось его любимым женщинам. В 2014-м Екатерина Архарова (она тогда была женой актера) заявила, что муж ее избил и сломал нос. В 2019-м ситуация повторилась уже с Елизаветой Шевырковой. Она попала в больницу, где ей диагностировали перелом носа. В итоге супруги развелись 21 марта.

По материалам: www.spletnik.ru