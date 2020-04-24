Анджелина Джоли о самоизоляции вместе с детьми: «Мы заперты и находимся в безопасности»

Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Шайло

Сейчас 44-летняя Анджелина Джоли вместе со своими шестью детьми, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен, находится в самоизоляции. Вчера она вышла в прямой эфир с журналистами издания Time и рассказала, как они с семьей проводят время на карантине. Звезда не стала раскрывать подробности ежедневной рутины, но уточнила, что они с детьми находятся в безопасности.

Мы все заперты в своем доме. У нас все в порядке,

— сообщила актриса.

Анджелина Джоли с сыновьями Мэддоксом и Паксом

Анджелина также в очередной раз напомнила, что мы переживаем по-настоящему пугающие времена, но при этом отметила, что сейчас самый лучший момент для грандиозных перемен в мире. Джоли напомнила о важности помощи детям из неблагополучных семей и жертвам домашнего насилия, которые из-за вынужденной изоляции сейчас находятся в особо уязвимом положении.

Изоляция жертвы от семьи или друзей — это хорошо известная тактика контроля со стороны абьюзеров, а это означает, что социальное дистанцирование, необходимое для прекращения распространения COVID-19, будет непреднамеренно подпитывать прямой рост психологических травм и страданий детей, находящихся в трудной ситуации,

— напоминала Джоли чуть ранее.

Анджелина Джоли с детьми

В начале месяца стало известно, что старший приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта вернулся из Южной Кореи, где сейчас учится на факультете биоинженерии, в США, чтобы переждать пандемию вместе с семьей. Актриса уточнила, что сын не бросал учебу: он продолжает ежедневно заниматься дома и вернется в университет, как только вспышка коронавируса сойдет на нет.

Мэддокс вернулся домой из университета и сосредоточился на изучении русского и корейского языков. Так будет продолжаться до его возвращения в Корею. Остальные дети Энджи живут в обычном режиме: рано встают и приступают к выполнению школьных заданий,

— рассказал инсайдер о жизни Джоли с детьми в изоляции.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Недавно Анджелина проводила еще одну онлайн-встречу из своего дома — по видеосвязи она пообщалась с с главным хирургом Калифорнии Надин Барк Харрис. В этом разговоре актриса еще раз отметила, как важно в это непростое для всего мира время обращаться за помощью друг к другу. Звезда подчеркнула, что людям следует помогать нуждающимся, вместо того чтобы сидеть на месте и делать вид, что это не их дело.

По материалам: www.spletnik.ru