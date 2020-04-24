Эшли Грэм показала новое фото с сыном, сделанное на самоизоляции

Эшли Грэм с сыном Айзеком

32-летняя Эшли Грэм продолжает пережидать пандемию коронавируса вместе с мужем Джастином Эрвином и трехмесячным сыном Айзеком на своей родине в штате Небраска. Plus-size-модель и ее самые близкие люди изолировались на ферме в городе Линкольн, в доме, который принадлежит тете Эшли, — именно здесь прошло счастливое детство будущей звезды.

Несколько часов назад Грэм поделилась новым снимком, сделанным на той самой ферме. На фото Грэм стоит во дворе дома и держит на руках малыша Айзека. Интересно, что снимок был сделан мужем модели, фотографом Джастином Эрвином, специально для номера американского Vogue, посвященного пандемии коронавируса, — в нем звезды рассказывают, как проходит их самоизоляция.

Мой муж Джастин, я и мой сын находимся на самоизоляции здесь, на ферме моей тети. Это место много для меня значит. Именно здесь я проводила каждое лето со своими двоюродными сестрами и братьями. Самое главное сейчас — это не бояться. Выключите телевизор, забудьте про социальные сети и не забывайте мыслить позитивно,

— рассказала Грэм о своем карантине в новом номере Vogue.

Эшли Грэм с мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком

Эшли Грэм неспроста выбрала ферму тети для самоизоляции. Дело в том, что на деревенских просторах она может спокойно целыми днями гулять вместе с сыном Айзеком, не подвергая себя и своих родных риску инфицирования. Ранее Грэм уже говорила, что воспринимает карантин как возможность провести побольше времени с маленьким сыном, который появился на свет в конце января, и любимым мужем.

В это странное время я счастлива, что могу быть рядом с Айзеком. Избегая контактов с другими людьми, я не жалею внимания для сына. Надеюсь, что трудное время пройдет, а когда это случится, мы станем бережнее относиться к своему телу, здоровью и жизни в целом.

В инстаграме Эшли Грэм не устает повторять подписчикам о важности самоизоляции, а также просит людей быть добрее в этот трудный для всех период. Звезда призывает помогать тем, кто в этом действительно нуждается: оставлять памперсы и предметы личной гигиены для малообеспеченных людей, поддерживать малый бизнес, помогать пожилым людям с покупкой продуктов или просто звонить друзьям, которые сейчас находятся в более тяжелой ситуации.

Эшли Грэм

По материалам: www.spletnik.ru