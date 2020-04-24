Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: «Оказался недостоин, ужасно больно»

Гуф и Кети Топурия

Пока 33-летняя Кети Топурия строит отношения с новым возлюбленным Львом Деньговым и мечтает о большой семье с тремя детьми, ее экс-бойфренд, 40-летний Гуф, до сих пор не может забыть их отношения. Несколько часов назад он представил свой новый трек под названием «Непогода» из нового альбома «Дом, который построил Алик». Песню рэпер записал совместно с белорусским хип-хоп-исполнителем Murovei, а один из куплетов в ней посвятил Топурии.

В новой композиции Гуф рассказывает, как построил дом в Подмосковье и планировал провести там счастливое будущее с Кети, однако их расставание полностью изменило его жизнь.

Гуф и Кети Топурия

Стараюсь двигаться максимально на спокойном,Сижу тихонечко у себя в Подмосковье.Как и планировал,Намутил себе маленький домик,Потом взял еще и второй себе построил.Еще я кое-какие планы строил,Но, видимо, и правда оказался недостоин.Ужасно больно от всей этой истории,Ничего не понял,Но оно точно того не стоило.

По строчкам в новом треке Гуфа также становится понятно, что рэпер оказался на распутье после неожиданного ухода возлюбленной и теперь, кажется, вообще перестал верить в любовь:

Скорее всего, я оказался слишком простой,Но я не думал о том,Сколько это чувство стоит.Мне показалось, что я оказался именно с той,С которой впервые почувствовал что это.И вообще я был уверен,Что любовь — это отстой.Куплет начинал писать с другим настроем.Хотя я знаю прекрасно, что это такое,Но с недавних пор для меня это слово пустое.

Кети Топурия и Гуф

Напомним, в недавнем интервью Ксении Собчак Гуф откровенно рассказал о разрыве с Кети Топурией. Рэпер признался, что до сих пор любит бывшую девушку и расставание далось ему болезненно. Артист назвал Кети своей самой большой любовью в жизни. Он рассказал, что отношения с Кети были нестабильными — они постоянно то расставались, то снова сходились. Решение о расставании приняла Топурия, причем для рэпера это стало настоящей неожиданностью:

У меня была операция на руке. Я лежу после операции, а она говорит: «Что-то я подостыла». Я не понял вообще почему.

Гуф

Сама Кети Топурия после разрыва с Гуфом дала несколько откровенных интервью. В этих беседах певица призналась, что искренне любила рэпера, однако приняла решение расстаться с ним, потому что они с Гуфом вели разный образ жизни. Ранее в прессе также появлялись слухи о том, что Гуф изменил Кети.

Сейчас же Кети Топурия счастлива в новых отношениях с 35-летним дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым. Звезда не скрывает нежных чувств к бойфренду и постоянно публикует их совместные селфи в инстаграме. Недавно же Топурия призналась, что мечтает о троих детях (у Топурии уже есть дочь Оливия от бывшего мужа Льва Гейхмана). Последние месяцы в прессе также появлялись слухи о том, что Кети ждет ребенка от своего нового бойфренда, однако они так и не получили подтверждения.

Кети Топурия Лев Деньгов

По материалам: www.spletnik.ru