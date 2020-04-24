Ксения Собчак осудила Тимати и Ивлееву за трэш-выходки в прямом эфире и выступила против фейковых новостей

Ксения Собчак

38-летняя Ксения Собчак продолжает высказываться в своем инстаграме на злободневные темы. Несколько часов назад она опубликовала новый пост, в котором в очередной раз возмутилась выходками популярных блогеров, которые готовы на все ради привлечения аудитории.

В этот раз Собчак осудила Тимати и Настю Ивлееву, которые недавно провели безумный прямой эфир в инстаграме. Во время него рэпер прямо на камеру проколол себе губу иголкой и устроил себе полосу препятствий из мышеловок. Имен Ксения не называла, но подписчики и так поняли, что речь идет о Тимати и Ивлеевой, ведь в посте она описала ровно то, что происходило у них в эфире.

Собчак упомянула и экс-участницу проекта «Дом-2» Викторию Боню, которая на днях опубликовала в инстаграме несколько роликов, в которых утверждается, что пациенты в США якобы заболевают не из-за коронавируса, а «от радиации и облучения, которые они получают от 5G-связи.

Ксения Собчак

Мир логичен. Вначале люди протыкают губу и ходят по мышеловкам, гордясь рекордными просмотрами, и говоря о себе «мы так развлекаем аудиторию», а далее появляются «эксперты», которые «просвещают» людей, демонстрируя миру документы ЦРУ, (естественно, выложенные в интернете), подтверждающие мировой заговор по чипированию людей, или смертоносности 5G. Это ведь абсолютно связанные вещи. В мире, где главное развлечение — бить себя кактусом по башке, главные эксперты должны быть именно такими. Парадокс состоит в том, что интернет дал доступ к знаниям абсолютно всем, но знаний не стало больше, стало больше воинствующего невежества. Зачем нужен профессиональный стилист, если блогер-миллионник лучше знает, что модно? Зачем нужен вирусолог, если есть вирус-блогер? Ценность экспертизы стала зависеть не от знаний и профессиональных навыков, а от количества лайков. И это чудовищно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— высказала свое мнение Ксения.

В завершение поста Собчак выразила надежду, что в скором времени люди наконец устанут от фейковых новостей и начнут доверять качественным СМИ и настоящим экспертам, а не популярным блогерам с большой аудиторией.

В комментариях Ксению сразу же поддержала подруга Нателла Крапивина (не так давно она уже вставала на сторону Собчак, когда та первый раз выступила против хайпа в инстаграме). Продюсер Светланы Лободы согласилась с мнением Ксении, а также вспомнила недавний трагический случай, произошедший на банной вечеринке в честь дня рождения «аптечного ревизорро», блогера Екатерины Диденко (тогда из-за сухого льда, который участники торжества высыпали в бассейн, погиб муж Екатерины и несколько ее друзей).

И обязательно появится больше фармацевтов, все понимающих про все лекарства мира, но не про сухой лед, в котором сгинут мужья и еще пару таких же умных друзей. И врачей-дуремаров, которые будут лечить пиявками. И, конечно, кто-то из звезд, прокалывающих себе губы и распиливающих дорогущие доски для серфа, должны совершить самосожжение в прямом эфире. Потому что рейтинги того стоят. А очередная Настюшка-опасность весело хихикать и выкрикивать шестизначные цифры присоединившихся к стриму! Ведь это так здорово, почти как в фильме «Голодные игры»,

— с сарказмом отметила Нателла.

Ксения Собчак

Однако многие вспомнили, что Ксения Собчак на заре карьеры и сама любила хайп. Чего стоит только постановочное реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», в котором телеведущая показывала свою жизнь без прекрас. В эфире Ксения принимала подарки от богатых ухажеров, часто появлялась в кадре в состоянии якобы алкогольного опьянения и использовала нецензурную лексику в разговоре с друзьями. В одном из выпусков Ксения даже сбежала из дома бойфренда, словила попутку прямо на шоссе и отправилась за утешением в роскошный особняк своей светской подруги Ульяны Цейтлиной.

По материалам: www.spletnik.ru