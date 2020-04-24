Маме нужен отдых: Канье Уэст уехал вместе с четырьмя детьми в другой штат, чтобы Ким Кардашьян смогла побыть одна

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

39-летняя Ким Кардашьян не раз сетовала на то, что на карантине ей приходится нелегко: она говорила, что очень устает, так как самоизоляция с четырьмя маленькими детьми ее очень выматывает. Как рассказал инсайдер изданию People, 42-летний супруг телезвезды Канье Уэст решил дать ей возможность немного отдохнуть и на прошлой неделе вместе с детьми, шестилетней Норт, четырехлетним Сейнтом, двухлетней Чикаго и 11-месячным Псалмом, отправился в Вайоминг — недавно супруги приобрели там два ранчо общей стоимостью 28 миллионов долларов.

Инсайдер добавил, что свои семейные обязанности Ким и Канье чередуют, а обстановка в их доме напоминает «большой хаос».

На перерыв Канье сбегает в свой кабинет. Они по очереди ухаживают за детьми,

— поделился он.

Недавно Ким рассказала, с какими трудностями жизни в самоизоляции с детьми, двое из которых находятся на домашнем обучении, ей пришлось столкнуться.

Быть учителем для четырех маленьких детей — это безумие. Я как будто прячусь от них. А потом они заканчивают учиться, начинают бегать по заднему двору и играть в игры. Сложно всем этим управлять. Вам нужно забыть о себе и просто сосредоточиться на детях. Если я когда-то и задумывалась хотя бы на минуту, что хочу пятого ребенка, то, находясь в самоизоляции с четырьмя детьми, поняла, что на самом деле этого более чем достаточно,

— говорила она.

По материалам: www.spletnik.ru