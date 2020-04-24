Моника Беллуччи снялась для обложки глянца и рассказала о самоизоляции

Моника Беллуччи

55-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки французского журнала Madame Figaro. Актриса позировала в черном полупрозрачном боди Dolce&Gabbana, поверх него она накинула пиджак Azzedine Alaia. Звезда опубликовала снимок в своем инстаграме и поблагодарила всех, кто работал над ее образами.

Желаю всем вам быть в безопасности и надеяться на то, что весь мир будет здоров в ближайшее время,

— обратилась она к своим поклонникам.

24 апреля звезда в интервью по «зуму» рассказала, как проходит ее самоизоляция. Чтобы защитить себя от эпидемии коронавируса, Моника сидит на карантине с двумя дочерьми: 15-летней Девой и девятилетней Леон. Актриса решила остаться во Франции, чтобы девочки были ближе к отцу, Венсану Касселю, который живет на Баскском побережье со своей женой Тиной Кунаки и дочкой Амазони.

Школьные уроки у девочек проходят по видеосвязи, я слежу за этим. Очень важно, чтобы у них была база знаний. В остальное время — а его мало — я читаю сценарии и изучаю тексты книги «Мария Каллас. Письма и воспоминания», так как планирую играть позже в этой постановке в Италии. В остальном мы со всей ответственностью относимся к правилам: мы не выходим из дома,

— сказала она.

Как ни парадоксально, я всегда была домоседом, это никогда не было проблемой. Это возвращает меня в мое детство в провинции, где жили мои родители, тети, двоюродные братья и бабушка. Семья, образование, дом — это очень важные для меня вещи. Очевидно, что это противоположность моей профессиональной жизни, когда я жила только в отелях и самолетах,

— отметила Моника.

Звезда отметила, что очень грустит, переживает о своей родине, Италии, наиболее пострадавшей стране в Европе от коронавируса.

Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, мои друзья в Риме,

— добавила знаменитость.

Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочки, и сопровождать их, пока они не взлетят. Мои дочери — это ответы на все мои вопросы. Именно тогда, когда они родились, я поняла причину своего существования на Земле… У каждого свой путь, свой опыт, для меня — это материнство. И я уверяю вас, что плоть и духовность объединяются,

— сказала Беллуччи.

Актриса, несмотря на тяжелую ситуацию в мире, предпочитает сохранять надежду на светлое будущее:

Мы все неизбежно живем в страхе, потому что час серьезный, и в то же время я полностью уверена в медицине, я убеждена, что мы найдем лекарство, а затем вакцину. Все мы сейчас находимся в режиме ожидания. Я нахожусь в «авиарежиме». Как сказал неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо: «Ночь должна пройти». Эта ночь, вероятно, будет долгой, но она обязательно приведет к чему-то новому,

— отметила Моника.

По материалам: www.spletnik.ru