Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми присоединились к миллионам британцев во время акции в поддержку врачей: видео
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Сегодня вечером миллионы британцев вышли на пороги своих домов, чтобы хлопками в ладоши выразить благодарность медицинским работникам, оказавшимся на передовой во время пандемии коронавируса. Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми вдохновляли других своим примеров в Норфолке, где живут сейчас.
К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, находящиеся на самоизоляции в своей резиденции Кларенс-хаус.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Видео из инстаграма
По материалам: www.spletnik.ru
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