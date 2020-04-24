Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми присоединились к миллионам британцев во время акции в поддержку врачей: видео

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Сегодня вечером миллионы британцев вышли на пороги своих домов, чтобы хлопками в ладоши выразить благодарность медицинским работникам, оказавшимся на передовой во время пандемии коронавируса. Герцог и герцогиня Кембриджские с детьми вдохновляли других своим примеров в Норфолке, где живут сейчас.

К акции Clap for Carers присоединились также принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла, находящиеся на самоизоляции в своей резиденции Кларенс-хаус.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru