Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт ждут ребенка

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт

Как сообщили западные СМИ, 30-летняя Кэтрин Шварценеггер и 40-летний Крис Прэтт скоро станут родителями.

Кэтрин и Крис очень счастливы тому, что ждут ребенка. Когда они начинали свои отношения, они знали, что для них очень важно будет иметь детей. Поэтому, когда они узнали, что станут родителями, очень обрадовались. В начале своей беременности Кэтрин была занята продвижением своей книги, но сейчас у нее есть время, чтобы побыть дома и подготовиться к появлению ребенка на свет,

— рассказал источник, близкий к паре.

Для Кэтрин этот ребенок будет первым, а вот у Криса уже есть семилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.

Напомним, что Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне прошлого года — их свадьба прошла на ранчо Монтесито в Калифорнии. Ребенок Прэтта, к слову, также присутствовал на торжестве.

Несколько месяцев назад актер признавался, что в будущем хотел бы иметь большую семью.

Каким я вижу свое будущее? Таким, где будет много детей,

— говорил он.

По материалам: www.spletnik.ru