Друзья Меган Маркл могут дать против нее показания в суде по делу о британских таблоидах

Меган Маркл

Судебное разбирательство в отношении Меган Маркл и британских таблоидов может принять новый оборот, причем далеко не самый приятный для герцогини. Как сообщают западные СМИ, показания против супруги принца Гарри могут быть вынуждены дать ее близкие друзья. Кто именно — неизвестно.

Напомним, герцоги Сассекские подали в суд на несколько британских таблоидов, в том числе на издание Daily Mail, за то, что оно опубликовало письмо Меган к своему отцу Томасу Марклу, тем самым нарушив право герцогини на частную жизнь. Однако таблоид, похоже, решил отплатить Меган ее же монетой. Издание считает, что герцогиня сама позволила вторгнуться в свою личную жизнь, обратившись к близким друзьям, которые «слили» изданию People информацию об этом письме и других подробностях ее жизни.

В феврале прошлого года в People появилось интервью, которое анонимно дали пятеро близких друзей Меган Маркл — в нем они рассказали о семейной жизни герцогини и ее отношениях с родственниками.

Однако, по словам герцогини, она не знала о том, что ее друзья собираются дать интервью изданию People и рассказать об этом письме.

Меган не знала, что ее друзья будут давать интервью журналу People, не говоря уже о том, что один из них будет ссылаться на письмо,

— утверждает он.

Впрочем, в суде могут выступить не только друзья Меган, но и сама герцогиня.

Меган готова давать показания во время любого судебного слушания, если они состоятся,

— заключил ее адвокат.

По материалам: www.spletnik.ru