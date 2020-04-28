Агата Муцениеце посвятила стихотворение мужу Павлу Прилучному после их расставания: «Раз уж помираю, то не стыдно»

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

31-летняя Агата Муцениеце тяжело переживает разрыв с 32-летним супругом Павлом Прилучным. Несколько часов назад она опубликовала в инстаграме стихотворение собственного сочинения, которое посвятила мужу.

В стихотворении актриса призналась, что все еще любит Павла, но при этом отпускает его в новую жизнь. Агата также просит у него прощения за то, что не смогла уберечь их семью.

Агата Муцениеце

Люблю… Тебя люблю…Всегда, вездеНазло всему…Прости меня..Я — подвелаПрости меня…Что не смоглаПростиЧто не уберегла…ПростиЧто первой, не пришлаПрости… И слезы отпусти…Не злись…Не думай, не вини…Теперь — живи…И полети…Другую душу полюби,Но помниВеру — берегиИ не молчи…И если хочешь?Говори!Ну все… прощай…Я вижу их…Лучи любви…Они Прилучные…Мои… (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

— обратилась Агата к Павлу, который, по ее мнению, эти строки так и не прочтет.

В комментариях под публичным письмом Муцениеце мужу многие признались, что эти строки довели их до слез. Большинство подписчиков пожелали Агате наконец отпустить Павла и стать счастливой. Многие также выразили уверенность, что рано или поздно Муцениеце и Прилучный помирятся и снова будут вместе.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Напомним, что Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным в конце февраля. Актриса призналась, что давно задумывалась о расставании с мужем, но долго не решалась на этот шаг из-за их двоих детей, семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии.

В начале апреля Агата рассказала, что Павел злоупотребляет алкоголем и применяет к ней домашнее насилие: по словам актрисы, в состоянии алкогольного опьянения Прилучный выгнал ее вместе с детьми из загородного дома и выбросил ее мобильный телефон.

Агата Муцениеце с детьми

Тогда многие звездные друзья и коллеги встали на сторону Агаты и осудили Павла за неадекватное поведение. Через какое-то время сама Муцениеце вышла на связь и рассказала, что с ней и детьми все в порядке, а также заявила, что не считает себя врагом бывшего мужа.

Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех!

— сказала актриса.

Агата Муцениеце

Сам Прилучный лишь единожды прокомментировал эту ситуацию. Он вышел в прямой эфир в инстаграме, где один из подписчиков поинтересовался у него, зачем он избил Агату. Павел не стал подробно отвечать на вопрос, а лишь попросил всех интересующихся не лезть в тему, в которой они не разбираются.

По материалам: www.spletnik.ru