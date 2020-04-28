Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Хлоя Севиньи

Поклонники 45-летней Хлои Севиньи со дня на день ждут новость о рождении ее первого ребенка, но пока получают лишь возможность увидеть обнаженные фотосессии, которые актриса успела сделать в последние месяцы беременности. Вслед за обложкой журнала Homme Girls, на которой Хлоя предстала полуобнаженной, в сети появилась фотосессия майского номера журнала The Cut, для которой Севиньи разделась полностью.

Кадры были сделаны фотографом Елизаветой Породиной в Zoom, то есть съемка прошла в режиме самоизоляции. Как сообщает издание, актриса в тот момент была «почти на девятом месяце беременности».

Хлоя Севиньи

Хлоя рассказала в интервью, что полностью дистанционным стало и ее общение с друзьями.Мне помогает общение с друзьями по FaceTime, но я не собираюсь устраивать каких-то масштабных вечеринок,— рассказала актриса.

Хлоя поделилась своими переживаниями из-за объявленной пандемии, изменившей жизнь очень многих людей.Мне сказали, что моего парня Синишу, возможно, не пустят на роды. У меня был панический приступ, я безумно плакала… Очень беспокоюсь за своих друзей, у которых малый бизнес, и за своего брата. Ему и всем его сотрудникам сейчас очень тяжело,— сказала Хлоя.

По материалам: www.spletnik.ru