Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Культура
Игорь Кнышевский0

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Хлоя Севиньи

Поклонники 45-летней Хлои Севиньи со дня на день ждут новость о рождении ее первого ребенка, но пока получают лишь возможность увидеть обнаженные фотосессии, которые актриса успела сделать в последние месяцы беременности. Вслед за обложкой журнала Homme Girls, на которой Хлоя предстала полуобнаженной, в сети появилась фотосессия майского номера журнала The Cut, для которой Севиньи разделась полностью.

Кадры были сделаны фотографом Елизаветой Породиной в Zoom, то есть съемка прошла в режиме самоизоляции. Как сообщает издание, актриса в тот момент была «почти на девятом месяце беременности». 

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянцаХлоя Севиньи

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Хлоя рассказала в интервью, что полностью дистанционным стало и ее общение с друзьями.Мне помогает общение с друзьями по FaceTime, но я не собираюсь устраивать каких-то масштабных вечеринок,— рассказала актриса.

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Хлоя поделилась своими переживаниями из-за объявленной пандемии, изменившей жизнь очень многих людей.Мне сказали, что моего парня Синишу, возможно, не пустят на роды. У меня был панический приступ, я безумно плакала… Очень беспокоюсь за своих друзей, у которых малый бизнес, и за своего брата. Ему и всем его сотрудникам сейчас очень тяжело,— сказала Хлоя.

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

Беременная Хлоя Севиньи полностью обнажилась для обложки глянца

По материалам: www.spletnik.ru


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