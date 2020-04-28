Марат Башаров прокомментировал обвинения в бытовом насилии: «Не оставляйте комментарии под фото моего сына»

Марат Башаров

Тема бытового насилия вновь поднимается в сети, а личная жизнь звезд, зарабатывающих на своей популярности, благоприятная почва для этого. После выхода резонансного интервью Регины Тодоренко в эфир вышел выпуск телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», гостем которого стал 45-летний актер Марат Башаров, который поведал о романе с Татьяной Навкой и громких разводах с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. Экс-супруги актера, напомним, обвиняли его в рукоприкладстве, и в интервью Кудрявцевой Башаров подтвердил, что у него были конфликты с ними. С момента выхода программы в эфир на Сhange.org появилась петиция с призывом лишить Марата Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Татарстана, а инстаграм актера теперь атакуют хейтеры. Актер решил опубликовать видеообращение к ним.

Марат Башаров

У меня к вам, друзья, большая просьба. Могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя (сына Башарова и Шевырковой. – Прим.ред.), так сказать плода любви насильника и жертвы насилия. Вы можете оставлять свои комментарии, например, вот под этим посланием, а не под фотографией нашего сына,— прокомментировал Марат Башаров гневные высказывания в свой адрес, среди которых были и слова про его ребенка.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова с сыном Марселем

Шевыркова и Башаров сыграли свадьбу незадолго до рождения Марселя – в июне 2016 года. В декабре 2018 года супруга актера попала в больницу с травмой носа, позже она обращалась за помощью к медикам с травмой руки, но всегда отказывалась подавать заявление в милицию. В феврале 2019 года она подала документы на развод и развелась с актером уже через месяц.

Марат Башаров отреагировал на петицию, призывающую лишить его профессионального признания из-за недостойного поведения в личной жизни.Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает,— ответил Башаров.

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru