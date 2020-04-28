Оксана Самойлова подвела итоги самого непростого года своей жизни: «Отпускаю прошлое с благодарностью»

Оксана Самойлова

Вчера Оксана Самойлова отметила день рождения — ей исполнилось 32 года. В этот же день три года исполнилось и ее младшей дочери Майе, поэтому в большом семейном доме Оксаны и Джигана вчера, несмотря на введенный режим самоизоляции, была устроена праздничная вечеринка.

Сегодня же Самойлова опубликовала новое фото со вчерашнего праздника, на котором позирует с большим букетом цветов. В подписи к нему Оксана подвела итоги года, который был насыщен самыми разными событиями: от рождения сына Давида до расставания с мужем Джиганом. Самойлова призналась, что все жизненные испытания только закалили ее характер, и выразила надежду, что в будущем она станет еще счастливее.

Оксана Самойлова с дочерью Майей

Мне 32. Конечно, сегодня все по-другому. Но я хочу сказать, что проживаю прекрасную жизнь. Сейчас я на пороге нового этапа, новых открытий, эмоций и впечатлений. Я принимаю и благодарю за все, что со мной произошло. Я получаю свои уроки и отпускаю свое прошлое с величайшей благодарностью за счастье и любовь, которые у меня были. Впервые за долгое время я не знаю, что ждет меня впереди, но я уверена, что все обязательно будет хорошо, и я снова буду самой счастливой. С днем рождения меня, и пусть дальше этот год дарит нам всем только радость,

— написала Самойлова.

Кстати, на вчерашней вечеринке в честь дня рождения Оксаны Самойловой и ее дочери Майи присутствовал и 34-летний Джиган. Долгое время рэпер не выходил на связь с поклонниками, потому что, по слухам, находился на лечении в реабилитационном центре в Ивановской области. Судя по всему, на днях Джиган вышел из рехаба и почти сразу же приехал поздравить свою супругу и дочь с праздником. В инстаграме он опубликовал несколько видео с домашней вечеринки, а также новое фото с сыном Давидом.

Джиган с сыном Давидом

Мой красавчик Давид! На кого похож наш сын? Мама или папа?

— поинтересовался Джиган у подписчиков.

Сейчас рэпер делает все, чтобы добиться прощения у Оксаны и воссоединиться с семьей. Вчера утром он представил новую песню под названием «Тайна», которую посвятил жене. В треке он выразил надежду на их светлое будущее с Оксаной. В новом посте он также признался, что любит свою семью «больше жизни».

Оксана Самойлова и Джиган

Напомним, в конце марта Оксана Самойлова объявила, что разводится с Джиганом, и назвала все 10 лет их семейной жизни «обманом». Этому предшествовал целый ряд событий. Сразу же после рождения сына Давида в середине февраля поведения Джигана сильно изменилось.

Рэпер начал злоупотреблять алкоголем, после чего попал в рехаб — все это произошло в Майами. Первое время Оксана не комментировала проблемы в семье, однако после возвращения в Москву призналась, что приняла решение расстаться с мужем и отцом своих четверых детей. Однако паре вряд ли удалось оформить развод официально, ведь столичные загсы приостановили регистрацию браков и разводов на период пандемии. Преданные поклонники пары надеются, что сложившаяся ситуация сыграет Джигану на руку, и до окончания карантина он все же сможет добиться прощения супруги и избежать развода.

Оксана Самойлова с сыном Давидом

По материалам: www.spletnik.ru