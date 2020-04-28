Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам

Владимир Путин

Сегодня президент РФ Владимир Путин уже в третий раз выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

Главным в его речи стало разъяснение ситуации с майскими праздниками,а также прогнозы о снятии режима ограничений.

Так, президент заявил, что период нерабочих дней будет продлен до 11 мая включительно, с сохранением заработной платы. Путин также поручил правительству и Роспотребнадзору к 5 мая подготовить рекомендации о постепенном снятии режима ограничений. По прогнозам президента, приступить к этому процессу можно будет с 12 мая, но одномоментной отмены вынужденных мер ждать не стоит.

Впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы хотелось,

— отметил Путин.

Глава государства заявил, что будет подготовлен масштабный план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Напомним, что в своем первом обращении президент объявил о нерабочей неделе с сохранением заработной платы с 28 марта по 5 апреля, а во втором выступлении, которое состоялось спустя неделю, Путин заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

На сегодняшний день Россия занимает восьмое место в мире среди стран по количеству зараженных коронавирусом (еще вчера наша страна была на девятой строчке в списке). Но стоит отметить, что вместе с тем в России зафиксирована минимальная смертность среди заболевших коронавирусом.

По материалам: www.spletnik.ru