Зейн Малик и Джиджи Хадид впервые станут родителями

Зейн Малик и Джиджи Хадид

25-летняя Джиджи Хадид беременна! Онлайн-издание TMZ со ссылкой на собственные источники, близкие к семье модели, сообщило, что она и ее бойфренд Зейн Малик в скором будущем впервые станут родителями.

По данным СМИ, Хадид сейчас находится на 20-й неделе беременности. Пока неясно, знает ли пара пол будущего малыша, но семьи Джиджи и Зейна очень взволнованы предстоящим событием.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

По материалам: www.spletnik.ru