Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон впервые станет отцом

Меган Маркл/Тревор Энгельсон

43-летний экс-супруг Меган Маркл, продюсер Тревор Энгельсон, и его 32-летняя жена Трейси Курланд готовятся к рождению ребенка. Сообщается, что первенец пары появится на свет в сентябре. Уже известен и пол малыша — у супругов родится дочь.

Радостной новостью поделился сам Тревор, опубликовав в инстаграме фото с женой, которую он нежно держит за округлившийся живот.

Трейси Курланд и Тревор Энгельсон

Будущая мама года и папа девочки. Это лучшее, что я когда-либо делал! Малышка, мы так рады встрече с тобой в сентябре,

— подписал он снимок.

Тревор и Трейси, которая является наследницей многомиллионного состояния, поженились в мае прошлого года. Для продюсера этот брак стал вторым — с 2011 по 2013 год он был женат на Меган Маркл. После развода пара не стала поддерживать отношения. По сообщениям инсайдеров, Тревор даже не поздравил герцогиню Сассекскую с рождением сына Арчи. По словам источников, о бывшей жене он и не вспоминал, так как сам был очень счастлив в новых отношениях.

Интересно, что 38-летняя Меган Маркл и ее 35-летний муж принц Гарри теперь живут в Лос-Анджелесе, как и Тревор с Трейси.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл

По материалам: www.spletnik.ru