Принцессе Шарлотте — пять лет: 10 фактов о правнучке Елизаветы II

Сегодня, 2 мая, празднует день рождения принцесса Шарлотта. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает первый небольшой юбилей — ей исполняется пять лет. И хотя личных достижений в силу возраста в жизни малышки еще немного, захватывающих событий уже хватало! Шарлотта успела побывать во многих странах вместе с родителями, приняла участие в важных официальных мероприятиях, а главное — очаровала миллионы людей по всему миру. Сегодня предлагаем еще раз умилиться подрастающей принцессе и узнать несколько интересных фактов о ее жизни.

Принцесса Шарлотта

1.Принцесса Шарлотта — билингва

У Шарлотты и ее братьев, принца Джорджа и принца Луи, испанская няня — Мария Тереза Туррион Боралло, так что с самого раннего возраста она изучает иностранный язык.

Некоторые источники, близкие к королевской семье, в беседе с журналистами Independent отмечали, что уже в три года Шарлотта вполне сносно владела испанским на разговорном уровне.

Ну что же, эти знания вполне могут оказаться полезными, ведь у ее дедушки, принца Чарльза, были весьма близкие и дружественные отношения с представителями испанского двора. Когда Шарлотта подрастет, она, возможно, продолжит эту дружескую традицию!

Кроме того, сообщалось, что в школе девочка также будет изучать французский язык.

2.Шарлотта — главная среди братьев

Принцесса Шарлотта — второй ребенок в семье Кейт и Уильяма, но не стоит думать, что девочка так легко отдает лидерство своему старшему брату Джорджу.

Принцесса Шарлотта и Кейт Миддлтон

Она растет так быстро! Она — настоящий руководитель,

— отмечала как-то Кейт в разговоре с другой мамой на одном из мероприятий.

Ее слова подтверждала и сама королева Елизавета II. В 2018 году она принимала в гостях 10-летнюю школьницу Эмили Клэй и ее родителей в своем поместье в Сандрингеме и спросила у девочки, присматривает ли она за своей младшей сестрой. На это мама Эмили ответила, что все скорее наоборот. В ответ на это королева отметила:

Также и у Шарлотты и Джорджа.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта

Все правильно, принцесса, — girl power!

3.Принцесса Шарлотта уже вошла в историю

К слову, о girl power. Принцесса Шарлотта стала первой представительницей королевской семьи, которая не будет потеснена своим младшим братом в очереди на трон. До того как в 2013 году был принят Закон о наследовании короны, все девочки, рожденные в королевской семье, автоматически уступали свое место в линии наследования мальчикам.

Шарлотта же, даже несмотря на рождение принца Луи, остается четвертой в очереди на британский престол после своего дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма и старшего брата принца Джорджа.

Принцесса Шарлотта и принц Луи

4.Шарлотта обожает оливки

Кажется, Кейт не приходится страдать от привередливости дочери в еде. В столь юном возрасте Шарлотта уже обладает вкусом зрелого гурмана! Много ли вы знаете детей, кто в восторге от оливок?

О любимой закуске дочки Кейт Миддлтон, по сообщению Daily Mail, упомянула в разговоре со школьниками во время одного из мероприятий. Кроме того, герцогиня отмечала, что Шарлотта хорошо переносит острую пищу.

5.Шарлотта в восторге от единорогов

Еще одной слабостью дочери с публикой поделился принц Уильям. И, в отличие от оливок, это куда более предсказуемая страсть для пятилетней девочки. Речь о единорожках!

Моя дочь просто в восторге от единорогов! Очень круто,

— так принц Уильям прокомментировал фигурку мифического существа из разноцветных шариков, которые сделали дети пожарных во время празднования Дня экстренных служб в Девоне.

Кроме того, самые внимательные поклонники юной принцессы разглядели брелок в виде единорога на ее портфеле в первый учебный день в школе Thomas’s Battersea.

6.Шарлотта обожает спорт и танцы

Энергии этой девочке явно не занимать — принцесса обожает подвижные игры, танцы и, конечно, спорт!

Когда ей было два года, принц Уильям отвел ее на первое занятие по теннису в частном лондонском клубе Херлингем, и Шарлотта пришла в восторг от игры.

Ну а последние спортивные достижения принцессы, судя по всему, связаны с гимнастикой. Об этом во время визита в Ирландию в феврале этого года рассказала Кейт Миддлтон.

Шарлотта действительно очень увлечена гимнастикой. Она умеет ходить колесом, делает стойку на руках и все такое прочее. Это очень полезно для развития базовых навыков равновесия и координации,

— рассказала Кейт.

Ну а свободное время у Шарлотты еще остаются силы на танцы! Об этом увлечении дочери снова рассказал принц Уильям.

Моя дочь Шарлотта очень любит танцевать,

— отметил он в разговоре с премьер-министром Мальты в 2018 году.

7.Шарлотта помогает маме на кухне

Кажется, что аристократам самим не приходится заботиться даже о мелочах, — для всего у них есть няньки и помощники. Но только не в случае семьи герцога и герцогини Кембриджских. Кейт и Уильям не раз подчеркивали, что стараются воспитывать своих детей, как обычные люди, да и сами ведут вполне скромный образ жизни дома.

Так, например, Кейт часто просит старших детей, Джорджа и Шарлотту, помочь ей на кухне — известно, что Миддлтон увлечена кулинарией. И эта страсть уже, кажется, передалась детям.

Например, известно, что Шарлотта с удовольствием помогает маме приготовить пасту с сыром, которую она и Джордж обожают. Кроме того, все трое уже готовили тесто для пиццы.

Они любят это, потому что можно месить его руками,

— отмечала Кейт.

8.Любимый цвет Шарлотты — розовый

Еще один факт, который роднит принцессу со многими ровесницами по всему миру. Шарлотта очень любит розовый цвет. Об этом упоминали и принц Уильям, и Кейт Миддлтон.

Принц Джордж, Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта

Во время визита в центр Hornsey Road Children герцогиня разговорилась с одной из девочек и спросила про ее любимый цвет. Узнав, что это розовый, Кейт добавила, что это также любимый цвет ее дочери Шарлотты.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям

9.Принцесса Шарлотта уже влиятельная модница

Кажется, не далек тот час, когда мы будет обсуждать «эффект Шарлотты»! Модные журналы много писали, что наряды Меган Маркл раскупаются в момент, но маленькая принцесса, оказывается, влияет на продажи не меньше. Так, аналитики eBay отметили невероятный всплеск запросов на аналогичные вещи, когда Шарлотта появилась в желтом кардигане на одной из официальных фотографий.

Не меньший интерес вызвало и ее розовое платье, в котором она была во время визита в Германию.

Более того, активы Шарлотты финансовые эксперты уже оценивают в 3 миллиарда фунтов стерлингов! Что, кстати, больше, чем у принца Джорджа: его потенциальный капитал оценивают «всего» в 2,4 миллиарда. Причина опять же в том, что сфера влияния Шарлотты в модном сегменте может быть выше, так как рынок женской одежды больше.

Влияние Шарлотты, скорее всего, будет ощущаться в гораздо более широком ассортименте товаров, чем у Джорджа, что даст больше возможностей для монетизации ее «бренда» и, следовательно, обеспечивает более высокую ценность,

— объяснял директор по маркетингу и коммуникациям Brand Finance Роберт Хей.

10.Принцесса Шарлотта — копия своей прабабушки

Факт, который едва ли нуждается в дополнительных разъяснениях, — все очевидно и без слов, но не можем не упомянуть его, ведь умиляет он не меньше единорогов!

Принцесса Шарлотта/Елизавета II

В прессе уже не раз отмечали, что принцесса Шарлотта удивительно похожа на свою прабабушку королеву Великобритании Елизавету II. Сравнили фото представительниц монархии и пользователи сети, и нашли не только общие внешние черты, но и привычки. Так, Елизавету II и ее правнучку объединяет любовь к розовому цвету и животным.

Ну что же, следить за ее взрослением явно будет интересно!

По материалам: www.spletnik.ru