Илон Маск и певица Граймс стали родителями

Илон Маск и Граймс

32-летняя канадская певица Граймс, чье настоящее имя Си Буше, вчера впервые стала мамой. Для бойфренда звезды канадского инди-попа, 48-летнего Илона Маска, малыш стал шестым ребенком.

О появлении малыша на свет сообщил сам Маск в своем твиттере, написав, что ребенок и его мама чувствуют себя хорошо. Пол новорожденного он не уточнил.

О беременности Граймс стало известно в начале января 2020 года. Певица сама намекнула поклонникам в инстаграме на приближающееся материнство, опубликовав свою фотографию с изображением ребенка на животе.

Граймс

Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Их первое появление вместе перед камерами состоялось на Балу Института костюма в мае 2018 года. Спустя несколько месяцев после окончательного расставания с актрисой Эмбер Херд основатель компании Tesla стал встречаться с канадской певицей.

До романа с Граймс Макс был дважды женат. Его первая жена Жюстин Уилсон родила пятеро детей. Их брак продлился около восьми лет. Второй женой бизнесмена была британская актриса Талула Райли.

Илон Маск и Граймс

А Граймс

Илон Маск

По материалам: www.spletnik.ru