Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны: видео

Кейт Миддлтон и принц Уильям

38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям не смогли встретиться с ветеранами Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, но праздник в честь 75-й годовщины окончания войны никто не отменял. В доме престарелых графства Ист-Сассекс шампанское лилось рекой, а ветераны сидели за столами и вспоминали, как закончилась борьба с фашизмом в Европе. Герцог и герцогиня Кембриджские присоединились к празднованию по видеосвязи.

101-летний Чарльз Уорд рассказал принцу и герцогине Кейт о том, как передавал послания премьер-министра Уинстона Черчилля. А герцогиня Кэтрин вспомнила свою бабушку по отцовской линии.Очень жаль, что ее сейчас нет здесь. Мне бы хотелось о многом расспросить ее,— сказала герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Ветераны Второй мировой войны

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru