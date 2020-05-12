Татьяна Навка прокомментировала свое заражение коронавирусом: «Женщины переносят этот вирус легче»

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Сегодня российские СМИ сообщили о том, что 45-летняя Татьяна Навка и 52-летний Дмитрий Песков заболели — у обоих супругов подтвердилась коронавирусная инфекция. Российская фигуристка прокомментировала эту новость изданию Daily Storm, а чуть позже рассказала в инстаграме о самочувствии.

Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Так как вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов — совсем не чувствую запахи,— рассказала она о себе в соцсети.

Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Ранее спортсменка говорила, что соблюдала самоизоляцию, но супруг продолжал работать, поэтому предположила, что он мог принести в дом коронавирус. Пресс-секретарь президента России, по словам Татьяны Навки, заболел первым. О состоянии мужа она тоже упомянула в своем инстаграме.

У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо! Спасибо большое за теплые слова и пожелания выздоровления, которых сейчас приходит очень много! Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!— добавила Татьяна.

По материалам: www.spletnik.ru