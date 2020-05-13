Беременная Софи Тернер с мужем Джо Джонасом на прогулке в Лос-Анджелесе: новые фото пары

Джо Джонас и Софи Тернер

Совсем скоро 24-летняя звезда сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) Софи Тернер и ее 30-летний супруг, музыкант Джо Джонас впервые станут родителями. Ну а пока пара наслаждается последними беззаботными неделями и временем наедине друг с другом. Вчера супругов засняли во время их прогулки по Лос-Анджелесу.

Несмотря на призывы оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости, супруги все же решили прогуляться, чтобы подышать свежим воздухом: для беременной актрисы такая физическая активность сейчас особенно полезна. Меры предосторожности они при этом соблюдали: оба были в масках и очках и гуляли в нелюдном месте.

На карантине супруги, как и многие, смотрят фильмы и придумывают себе различные варианты досуга: так, недавно они пересмотрели «Властелина колец» и собирали конструкторы «Lego Гарри Поттер». Ну и, конечно, кулинарный бум их тоже не обошел — благодаря самоизоляции они экспериментировали с приготовлением новых блюд. Так, Джонас часто показывает, чем его радует любимая жена, и, судя по всему, ей лучше всего удается итальянская кухня.

Джо и Софи поженились год назад в Лас-Вегасе после трех лет отношений, а затем спустя два месяца они устроили еще одну свадебную вечеринку во Франции.

О беременности звезды в феврале впервые сообщил инсайдер, добавив, что сами супруги эту новость держат в строгом секрете и не спешат делиться ей с общественностью.

По материалам: www.spletnik.ru