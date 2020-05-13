Кортни Кокс откровенно рассказала о беременности и материнстве в интервью своей 15-летней дочери Коко

Кортни Кокс с дочерью Коко

В честь Дня матери (во многих странах он отмечался 10 мая) известная голливудская актриса Кортни Кокс дала интервью своей 15-летней дочери Коко, которое вышло в ее документальном сериале «9 месяцев с Кортни Кокс». В нем звезда сериала «Друзья» (Friends) откровенно рассказала дочери о своем опыте беременности и материнства.

Сначала Коко попросила свою звездную маму описать в трех словах ее беременность.

Волнующе, эмоционально, прекрасно,

— ответила ей 55-летняя Кортни, а затем рассказала, что ее любимой едой тогда был творог с помидорами, что не вызвало восторга у Коко.

Это отвратительно,

— заключила девочка.

После еще нескольких вопросов о том времени Коко попросила мать описать ее в одном предложении.

Совершенно очаровательная, любопытная, с невероятным чувством юмора и причудливая,

— сказала Кортни.

Коко Кортни родила от своего бывшего супруга Дэвида Аркетта. Дочь она зачала с помощью ЭКО. До этого актриса перенесла много выкидышей — она признавалась, что забеременеть ей удавалось довольно легко, а вот выносить малыша она не могла. Тем не менее, по признанию Кокс, она всегда довольно быстро от этого отходила.

Коко по стопам родителей пока не пошла, однако вместе со своей матерью она снялась в документальном фильме отца о рестлинге You Cannot Kill David Arquette, который рассказывает о его давней любви к этому виду спорта.

Одна из самых любимых вещей в этой работе для меня — это то, что Коко не смущалась. Для нее не смущаться — это в целом просто огромная победа,

— рассказал Дэвид.

По материалам: www.spletnik.ru