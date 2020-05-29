Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома

Культура
Игорь Кнышевский0
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Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома

Сыновья Анастасии Шубской и Александра Овечкина Илья и Сережа

В среду 26-летняя Анастасия Шубская и 34-летний Александр Овечкин во второй раз стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Ильей. Спустя два дня после появления малыша на свет Анастасию выписали из роддома, и она вместе с новорожденным вернулась домой. Несколько часов назад она поделилась трогательными снимками детей, на которых старший сын пары Сережа, который летом отметит двухлетие, с любопытством разглядывает младшего брата.

Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддомаАнастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддомаАнастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома

Ну что может быть милее?!

— отметила Шубская.

Хоккеист, в свою очередь, тоже поделился фотографией с детьми и признался своей семье в любви.

Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома@nastyashubskaya, это наше с тобой счастье, наши малыши, которые на этом фото первый раз вместе, наше все, наша жизнь… Спасибо тебе, моя родная, за наших сыновей! Очень вас люблю! Я здесь самый счастливый,

— поделился своей радостью Овечкин.

В этом году Александр и Анастасия отметят четвертую годовщину свадьбы, которую они сыграли через год после своего бракосочетания (праздник пришлось перенести из-за подготовки спортсмена к Кубку мира). Торжество было пышным и прошло в Барвихе. Сейчас супруги постоянно проживают в США, где Овечкин уже много лет играет за команду «Вашингтон Кэпиталз».

Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддомаАнастасия Шубская и Александр Овечкин с новорожденным сыном

По материалам: www.spletnik.ru


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