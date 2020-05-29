Ляйсан Утяшева о методах работы тренера Ирины Винер: «У нее голодом спортсменок не морят»

Павел Воля, Ляйсан Утяшева и Ирина Винер

Вчера издание «Спорт-Экспресс» опубликовало интервью с 34-летней Ляйсан Утяшевой, которая является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике и неоднократной победительницей российских и международных соревнований. Во многом таких успехов Ляйсан удалось достичь благодаря своему тренеру Ирине Винер, под руководством которой она находилась с 2002 по 2006 год.

В беседе с редакторами издания Утяшева рассказала, как складывалась ее работа с Винер. Первым делом спортсменка развеяла распространенный миф, что многие тренеры по художественной гимнастике жестко ограничивают своих подопечных в еде. По словам Ляйсан, такого не происходит. И уж точно не происходит в команде Винер.

Ирина Винер и Ляйсан Утяшева

Абсолютно честно вам скажу, что в сборной России у Ирины Винер голодом спортсменок не морят. Например, на завтрак — яйцо, овощи, немного фруктов, напиток из сухофруктов. Или может быть свежевыжатый морковный сок с оливковым маслом. Если сейчас есть необходимость сбросить вес, тебе не дадут хлеба с маслом, но все остальное-то будет. На обед — овощной суп, рыба или рыбные котлеты на пару, куриная грудка с гречкой, снова овощи. Разве это голод? Это нормальное правильное питание, просто не как дома у бабушки с пирожками и всем прочим. Да, когда мы видели, как у футболистов стол ломится от вкусной еды, было обидно. Но с годами понимаешь, что именно наш набор продуктов — самый правильный,

— рассказала Ляйсан.

Утяшева призналась, что в подростковом возрасте пережила тяжелый период, когда ей хотелось вырваться из-под контроля тренера и вместо рыбы на пару от души поесть фастфуда. Однако в тот момент Ляйсан всегда вспоминала слова Винер, которые помогают ей держать себя в форме по сей день:Еще в спорте Ирина Александровна Винер повторяла: «Не ропщи, не играй с судьбой! Это твое тело, думай о нем». Был такой переломный возраст в 16 лет, когда очень хотелось жить свободной жизнью, как все сверстницы, пойти съесть фастфуд и все такое. Но когда я получила травму и после операции не могла тренироваться, захотелось в зал! Я мечтала вернуться, потому что понимала, что там творится какое-то чудо. А еда — это как бензин, который ты заливаешь в свой организм и едешь.

Ирина Винер и Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева рассказала, что и сейчас пользуется системой питания, привитой ей Ириной Винер, которая в свое время также тренировала Алину Кабаеву, Ирину Чащину и других прославленных гимнасток. Спортсменка призналась, что после рождения детей сильно поправилась, но сейчас наконец-то вернулась в свою идеальную форму: при росте 171 сантиметр она весит 52 килограмма.

Ляйсан Утяшева

По материалам: www.spletnik.ru