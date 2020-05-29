Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний брак

Культура
Игорь Кнышевский0

Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний брак

Памела Андерсон

В начале этого года 52-летняя Памела Андерсон сильно удивила общественность, когда тайно вышла замуж за своего старого друга, 74-летнего продюсера Джона Питерса. Брак этот, впрочем, продлился совсем недолго — через 12 дней после торжества Памела и Джон расстались. Но, несмотря на скоротечный и неудачный брак, модель признается, что еще хотела бы выйти замуж.

Еще один раз. Пожалуйста, Боже, всего один раз. Только один!

— сказала она в интервью The New York Times.

О своем последнем замужестве Андерсон говорит витиевато.

Я не была замужем. Нет. Я же романтик. Я думаю, что я легкая мишень. Я думаю, что люди просто живут в страхе. Не знаю, что все это было, но думаю, что страх сыграл в этом большую роль. Это был всего лишь небольшой момент. Мгновение, которое пришло и ушло. Не было никакой свадьбы, не было никакого брака, не было ничего. Как будто этого никогда и не было. Это звучит странно, но так оно и есть,

— поделилась Памела.

Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний бракПамела Андерсон и Джон Питерс

Она рассказала, что короткий роман с Питерсом произошел после ее поездки в Индию, где она три недели провела в аювердическом центре, медитируя и очищая панчакарму.

Я вернулась, увидела Джона, и это было похоже на вихрь — все закончилось очень быстро, ничего не было. Между нами не было ничего физического — просто дружба,

— добавила она.

Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний брак

Расставание пары, стоит отметить, было скандальным. Питерс заявил, что перед свадьбой погасил долги Андерсон в размере 200 тысяч долларов, однако сама звезда это отрицала (впрочем, призналась в том, что Питерс после их разрыва дал ей безвозмездно 100 тысяч долларов). Как выяснилось, и брак пары не был признан законным — юридически он не был оформлен.

О своем «браке» с Питерсом Памела не жалеет.

Слава богу, что все произошло именно так, как произошло, я очень счастлива. Я была замужем три раза, хотя люди думают, что я выходила замуж пять раз. Я даже не знаю почему,

— сказала она.

Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний брак

Первым мужем Андерсон был Томми Ли, от которого она родила двоих сыновей: Брэндона и Дилана. Ее вторым мужем был Кид Рок. А ее третьми супругом стал Рик Саломон (за него она выходила дважды).

Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний бракПамела Андерсон с сыновьями Диланом и Брэндоном

По материалам: www.spletnik.ru


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