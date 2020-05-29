Памела Андерсон призналась, что хотела бы еще раз выйти замуж, несмотря на неудачный последний брак

Памела Андерсон

В начале этого года 52-летняя Памела Андерсон сильно удивила общественность, когда тайно вышла замуж за своего старого друга, 74-летнего продюсера Джона Питерса. Брак этот, впрочем, продлился совсем недолго — через 12 дней после торжества Памела и Джон расстались. Но, несмотря на скоротечный и неудачный брак, модель признается, что еще хотела бы выйти замуж.

Еще один раз. Пожалуйста, Боже, всего один раз. Только один!

— сказала она в интервью The New York Times.

О своем последнем замужестве Андерсон говорит витиевато.

Я не была замужем. Нет. Я же романтик. Я думаю, что я легкая мишень. Я думаю, что люди просто живут в страхе. Не знаю, что все это было, но думаю, что страх сыграл в этом большую роль. Это был всего лишь небольшой момент. Мгновение, которое пришло и ушло. Не было никакой свадьбы, не было никакого брака, не было ничего. Как будто этого никогда и не было. Это звучит странно, но так оно и есть,

— поделилась Памела.

Памела Андерсон и Джон Питерс

Она рассказала, что короткий роман с Питерсом произошел после ее поездки в Индию, где она три недели провела в аювердическом центре, медитируя и очищая панчакарму.

Я вернулась, увидела Джона, и это было похоже на вихрь — все закончилось очень быстро, ничего не было. Между нами не было ничего физического — просто дружба,

— добавила она.

Расставание пары, стоит отметить, было скандальным. Питерс заявил, что перед свадьбой погасил долги Андерсон в размере 200 тысяч долларов, однако сама звезда это отрицала (впрочем, призналась в том, что Питерс после их разрыва дал ей безвозмездно 100 тысяч долларов). Как выяснилось, и брак пары не был признан законным — юридически он не был оформлен.

О своем «браке» с Питерсом Памела не жалеет.

Слава богу, что все произошло именно так, как произошло, я очень счастлива. Я была замужем три раза, хотя люди думают, что я выходила замуж пять раз. Я даже не знаю почему,

— сказала она.

Первым мужем Андерсон был Томми Ли, от которого она родила двоих сыновей: Брэндона и Дилана. Ее вторым мужем был Кид Рок. А ее третьми супругом стал Рик Саломон (за него она выходила дважды).

Памела Андерсон с сыновьями Диланом и Брэндоном

По материалам: www.spletnik.ru