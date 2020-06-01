Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда «Галчонок»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"

Ингеборга Дапкунайте

В минувшую субботу благотворительный фонд «Галчонок» отмечал день рождения — ему исполнилось восемь лет. Несмотря на все ограничения и правила карантина, праздник все же состоялся и прошел, как это сейчас принято, в онлайн-формате. Участие в виртуальной зум-вечеринке приняли Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Марина Александрова и другие звезды.

Праздничную атмосферу создавали сами собравшиеся: Александра Федорова радовала гостей специальным диджейским сетом, а Юлия Пересильд, которая является учредителем фонда, исполнила стихотворение Николая Гумилева «Зараза» под аккомпанемент маримбы Петра Главатских.

Все собранные от регистрации на вечеринку средства будут направлены в фонд «Галчонок».

Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Марина АлександроваИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Юлия ПересильдИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Ингеборга ДапкунайтеИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Ингеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Анжелика КаширинаИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Александра ФедороваИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Андрей БурковскийИнгеборга Дапкунайте, Марина Александрова, Юлия Пересильд и другие на онлайн-дне рождения фонда "Галчонок"Благотворительный фонд «Галчонок» был создан в 2012 году. Идея его создания принадлежит первому директору фонда «Подари жизнь» Галине Чаликовой. «Галчонок» помогает детям и молодым людям с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями. В числе его попечителей — Марина Александрова, Дмитрий Хрусталев и другие российские актеры и музыкаты.

По материалам: www.spletnik.ru


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