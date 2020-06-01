Поцелуи и пикник в парке: Диана Крюгер и Норман Ридус на прогулке с дочерью в Беверли-Хиллз

Диана Крюгер и Норман Ридус

Осенью 2018 года Диана Крюгер и Норман Ридус стали родителями — у них родилась дочь. За полтора года звездная пара не только не показала лица малышки, но даже не раскрыла ее имени, решив оберегать дочку от внимания посторонних.

Но в минувшие выходные 43-летняя Крюгер и 51-летний Ридус вместе с девочкой появились на публике — они отправились на прогулку в парк в Беверли-Хиллз, где не прятались от общественности: сидели на траве, целовались и играли с ребенком.

Норман Ридус и Диана Крюгер с дочерью Актеры встречаются уже около четырех лет. Эта пара — одна из самых скрытных в Голливуде, хотя иногда они и делятся с поклонниками личными кадрами в соцсетях. К примеру, на День матери Норман Ридус опубликовал в инстаграме снимок возлюбленной и дочери и поздравил всех мам с праздником.

Выступив в прошлом году с обращением к журналистам уважать ее право на личную жизнь, Крюгер чуть позже объяснила, почему так старается уберечь дочь от излишнего внимания. Она рассказала, что им с бойфрендом не раз приходилось попадать в ситуации, когда их безопасность оказывалась под угрозой из-за назойливых фанатов, поэтому своего ребенка она хочет защитить по максимуму.

Мы прекрасно понимаем, что многим хотелось бы увидеть снимок нашей малышки. Однако наша главная задача — позволить ей расти в условиях конфиденциальности и безопасности,— заявляла она.

Диана Крюгер с дочерью Диана Крюгер и Норман Ридус

По материалам: www.spletnik.ru