Алсу поделилась редким снимком с сыном Рафаэлем

Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной и сыном Рафаэлем

36-летняя Алсу нередко показывает в соцсетях своих старших детей, 13-летнюю Сафину и 12-летнюю Микеллу, которая пошла по стопам матери и уже проявила себя как талантливая певица. А вот младшего ребенка, трехлетнего Рафаэля, звезда пока прячет от посторонних.

Но в День защиты детей Алсу, как и многие звезды, тоже поделилась семейным снимком, на котором показала всех своих детей. Правда, Рафаэль был сфотографирован со спины.

Алсу с детьмиВесь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детеи! Берегите друг друга,

— подписала фото звезда.

Детей Алсу воспитывает в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, за которого она вышла замуж 14 лет назад. Став мамой, певица сосредоточилась на семье и перестала уделять большое внимание своей карьере.

Я была рождена, в первую очередь, чтобы создать семью, родить этих детей. Я выбрала эту жизнь, свою любовь. Для меня мои дети — это мое все,— говорила она в интервью Ксении Собчак. Ян Абрамов и Алсу

Стоит отметить, что и дочерей Алсу начала показывать общественности, когда они стали уже достаточно взрослыми, так что лицо сына артистки ее поклонники, вероятно, увидят еще не очень скоро. Но они уже тем не менее уверены, что Рафаэль — настоящий красавчик и наверняка похож на свою знаменитую маму.

Красивая семья! Приятно увидеть со всеми вашими детками! Рафаэльчик красавчик даже со спины! Наверно, он похож на вас, Алсу,

— пишут фолловеры.

Алсу с дочерьми

По материалам: www.spletnik.ru