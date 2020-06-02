Коллеги Лии Мишель по сериалу «Хор» обвинили ее в буллинге
Лиа Мишель в сериале "Хор"
Одной из самых известных работ Лии Мишель в кино стала роль Рэйчел Берри в сериале «Хор», который шел с 2009 по 2015 годы. Однако, как сейчас выяснилось, для некоторых из актеров работа в шоу с ней была настоящим испытанием. Коллега Мишель Саманта Мари Уэр обвинила ее в издевательствах, которым она подвергалась с ее стороны.
Вчера Лиа написала в твиттере пост о своей поддержке протестов в США, отметив, что Джордж Флойд не заслужил такого наказания.
Это был не единственный случай. И это должно закончиться,
— написала она.
Лиа Мишель в сериале «Хор»
Именно это сообщение и заставило Саманту вспомнить о прошлом.
Помнишь, как ты превратила мое первое телевизионное шоу в сущий ад? Потому что я никогда этого не забуду. По-моему, ты всем говорила, что, если бы у тебя была возможность, ты бы нагадила в мой парик! И это помимо других болезненных агрессивных действий, которые заставили меня усомниться в своей карьере в Голливуде,
— заявила Саманта.
Билли Льюис-младший, Лора Дрейфус, Ноа Гатри и Саманта Мари Уэр в сериале «Хор»
К обвинениям Уэр присоединились и другие актеры сериала. Эмбер Райли опубликовала несколько гифок, которые свидетельствовали о том, что она согласна со словами Саманты, а Алекс Ньюэлл, после того как один из поклонников усомнился в достоверности этой истории, отметила, что им не нужно лгать о том, что было шесть лет назад.
Эти актеры, обвинившие Мишель в буллинге, не единственные, с кем у нее не складывались отношения в сериале. Говорят, что она не ладила и с Наей Риверой. По словам коллеги, Лиа не могла смириться с тем, что в какой-то момент персонаж Риверы стал центральным, в то время как ее героиня отошла на второй план.
Она не хотела делиться своей славой,
— говорила Ривера.
Ная Ривера и Лиа Мишель в сериале «Хор»
По материалам: www.spletnik.ru